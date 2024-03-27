Mercedes-Benz G-класса стал богаче и технологичнее

Основные модернизации коснулись интерьера и скрытой под кузовом техники, но и внешне машина несколько изменилось. Ключевыми новшествами в экстерьере стали решетка радиатора с четырьмя планками, а также чуть более аэродинамичные по форме бамперы. Поменялись накладки на передние стойки и задний спойлер, которые призваны снизить уровень шума в салоне.

Что до внутреннего убранства, то в глаза бросаются руль со сдвоенными спицами и урезанная центральная консоль — ее форму поменяли, чтобы разместить 12,3-дюймовый экран современной мультимедийной системы MBUX с расширенными возможностями. Смартфоны можно подключать по беспроводным протоколам Android Auto и Apple CarPlay, внедрены разъемы USB-C, навигация получила дополненную реальность, а голосовой помощник стал умнее. Предложены встроенный видеорегистратор, подстаканники с подогревом и охлаждением, аудиосистема Burmester, дополнительные экраны мультимедиа для пассажиров второго ряда.

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Технически изменения свелись с гибридизации силовой установки, в состав которой входят 3,0-литровые рядные 6-цилиндровые двигатели, дополненные 48-вольтовым стартер-генератором. Дополнительные 20 л.с. помогают на разгоне 449-сильному бензиновому мотору в версии G 500 и 367-сильному дизелю у G 450 d. Оба агрегата сочетаются с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач 9G-Tronic, с каноничным постоянным полным приводом, дополненным тремя блокировками дифференциалов и понижающей передачей.

Флагманский Mercedes-AMG G 63 сохранил свой 585-сильный 4,0-литровый бензиновый V8 в сочетании с «автоматом», но и этот мотор получил гибридную надстройку. После обновления для внедорожника в AMG-версии доступна активная подвеска AMG Active Ride Control с адаптивными амортизаторами и активными гидростабилизаторами поперечной устойчивости. Естественно, для модели доступна программа заводской персонализации Manufaktur.

На европейском рынке модернизированный Mercedes-Benz G Class появится летом — стоимость внедорожника пока не озвучена. И не стоит сомневаться, что обновленная машина окажется в России, где традиционно «Гелик» очень популярен у состоятельной аудитории. Но, разумеется, приедет он к нам «всерую».