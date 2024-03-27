FAW официально объявил о запуске в России лифтбэка Bestune B70

Китайский концерн анонсировал новую модель для российского рынка. Вопреки общему тренду на кроссоверы, внедорожники и электромобили FAW готовит для нашей страны более классическую во всех отношениях машину — лифтбэк Bestune B70 с двигателем внутреннего сгорания.

Четвертое поколение модели построено на модернизированной платформе FMA, объединившей в себе высокопрочную сталь и передовые технологии концерна FAW. Компания обещает, что новинка будет более комфортной и безопасной, нежели предшественник, а также получит более эффективную подвеску.

Никакой информации об интерьере и оснащении пока не приводится: для нового Bestune B70 заявлены разве что «стильный и лаконичный дизайн», обновленная информационно-развлекательная система и, опять же, некие современные технологии, что бы это ни означало. Премьера лифтбэка Bestune B70 в России запланирована на лето 2024 года.

Напомним, в 2023 году российские дилеры FAW продали 6904 легковых автомобиля Bestune — это на 339% превышает показатели 2022-го, когда было реализовано лишь 1572 машины. Но планы на этот год у китайской марки еще более амбициозные: за счет новинок в сегментах кроссоверов и седанов компания рассчитывает преодолеть отметку в 20 000 автомобилей.