FAW официально объявил о запуске в России лифтбэка Bestune B70

Четвертое поколение модели построено на модернизированной платформе FMA, объединившей в себе высокопрочную сталь и передовые технологии концерна FAW. Компания обещает, что новинка будет более комфортной и безопасной, нежели предшественник, а также получит более эффективную подвеску.
Никакой информации об интерьере и оснащении пока не приводится: для нового Bestune B70 заявлены разве что «стильный и лаконичный дизайн», обновленная информационно-развлекательная система и, опять же, некие современные технологии, что бы это ни означало. Премьера лифтбэка Bestune B70 в России запланирована на лето 2024 года.
Напомним, в 2023 году российские дилеры FAW продали 6904 легковых автомобиля Bestune — это на 339% превышает показатели 2022-го, когда было реализовано лишь 1572 машины. Но планы на этот год у китайской марки еще более амбициозные: за счет новинок в сегментах кроссоверов и седанов компания рассчитывает преодолеть отметку в 20 000 автомобилей.