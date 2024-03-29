Дождались: в России нашли управу на водителей, управляющих электросамокатами

Весна — опасное время для водителя: на дорогах появляются мотоциклисты, а чуть позже и те, кто вообще не обращает внимания на ПДД. Это — самокатчики, которым закон не писан: они скорее пешеходы, а не водители, поэтому творят, что хотят. Вобщем, насмотревшись на чудовищную статистику аварийности 2023 года, власти намерены и для этой категории «рулевых» затянуть гайки. Более того: уже и решение готово. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

На всех смартфонах москвичей появилось радостное сообщение от любимого приложения: «самокаты снова в Москве, можно кататься». Да вот только порадовались «не только лишь все»: большинство граждан, независимо от обладания водительским удостоверением и транспортным средством, осознали, что спокойствие и относительный порядок на столичных дорогах с этого дня под угрозой.

Увы, правовое регулирование использования электросамокатов — пробел в законодательстве, которым активно пользуются юзеры этих двухколесных монстров. Здесь и чудовищные нарушения, и полное презрение ПДД, и вождение в состоянии алкогольного (и не только) опьянения. Закон не писан, так что аварий с этой разновидностью средств индивидуальной мобильности (СИМ) год от года случается все больше, как и последствий этих самых столкновений. Страдают и пешеходы, и автомобилисты.

В итоге даже Дептранс Первопрестольной забил тревогу подсчитав, что за 9 месяцев 2023 года количество ДТП с участием СИМ выросло на 215% по сравнению с 2022 годом и составило 2,6 тысячи случаев. Ранения в этих авариях получили 2,7 тысячи человек, 31 погиб. Среди пострадавших — 919 детей до 16 лет, трое ребят погибли.

Фото портала АвтоВзгляд.

Иными словами, необходимость регулирования этого относительно нового для России вида транспорта, который, однако, обрел такую популярность, что в столице уже сравним по уровню пассажиропотока с линией метро, назрела давно. Каким путем? Создать отдельную службу ГИБДД на самокатах по аналогии с мотобатом? Или, может быть, грозно сказать по телевидению, что всех поймают и наругают?

Однако есть гораздо более надежный метод, уже показавший себя во всей красе на автодорогах: несколько штрафов, полученных с камер, заставляют даже самого отчаянного нарушителя пересмотреть свое отношение к соблюдению Правил. В России 30 000 комплексов фотовидеофиксации, из которых 15 000 — в Москве. В итоге, как выяснили страховщики в ходе одного из своих исследований, столичные водители стали самыми законопослушными в стране. Но можно ли этот опыт применить и на ценителей «двухколесной тяги»?

Номера на самые популярные прокатные самокаты уже начали вешать. Впереди — оснащение и частных СИМ специальными табличками. Дело за малым: научить комплексы фото- и видеофиксации эти самые номера распознавать и формировать «письма счастья» для нарушителей. Ну и найти решение для самого сложного участка проблемы — пешеходных дорожек.

Фото портала АвтоВзгляд.

Ведь дорожные камеры «смотрят» исключительно на проезжую часть. Впрочем, подвижки в краеугольном на сегодняшний день вопросе безопасности дорожного движения уже есть:

— Стремление столичного Дептранса запустить выявление нарушений пользователями электросамокатов с помощью комплексов фото- и видеофиксации вполне оправдано. Комплексы видеофиксации абсолютно точно можно научить распознавать номерные таблички, которыми оснащаются электросамокаты отдельных операторов кикшеринга. Более того, мы сейчас разрабатываем специальное технологическое решение для автоматической фиксации нарушений пользователями электросамокатов.

Это будут самостоятельные комплексы, которые устанавят на дорогах исходя из особенностей передвижения на электросамокатах и правил безопасности. Новые комплексы смогут распознавать различные нарушения, допущенные пользователями. На практике это будет применяться после принятия соответствующего правового акта, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» заместитель генерального директора, директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики ГК «Урбантех» Александр Домбровский.