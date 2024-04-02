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Chery оснастит автомобили для России собственной навигацией на базе «Яндекса»

Новой системой уже располагает рестайлинговый Exeed VX

Адаптация китайских автомобилей для российского рынка выходит на новый уровень. Компания Chery приступила к работе над собственной системой навигации, использующей технологии привычных «Яндекс.Карт». Ее уже «обкатывают» на обновленном Exeed VX, а в дальнейшем такую опцию получат и другие модели концерна.

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Автор
Максим Орлов

Изображение Chery оснастит автомобили для России собственной навигацией на базе «Яндекса»

Многие автомобили, дебютирующие на отечественном рынке, не только не имеют штатной навигации, но и даже не позволяют без сторонних приложений подключить к бортовой мультимедиа смартфон — чтобы использовать мобильного «штурмана». Chery подошла к этому вопросу со всей ответственностью и, заключив соглашение с «Яндексом», приступила к разработке собственной навигации на базе NaviKit SDK от API «Яндекс.Карт».

Почему нельзя было просто внедрить в автомобили готовую систему, зачем создавать что-то новое? Такое решение позволит сохранить привычное российскому водителю ведение по маршруту с предупреждениями о маневрах, камерах и дорожных работах, но при этом даст возможность кастомизировать навигацию в соответствии с фирменным стилем той или иной модели.

Первой моделью китайского концерна с фирменной навигацией на основе NaviKit SDK стал рестайлинговый кроссовер Exeed VX, который вышел на российский рынок в декабре 2023 года. Автомобиль обзавелся системой с собственным голосовым сопровождением и особой логикой построения маршрутов. Скажем, перед началом поездки водитель может выбрать один из предложенных вариантов пути, сравнивая протяженность, время и даже количество светофоров — чтобы минимизировать количество остановок.

Какая модель Chery или ее суббрендов получит фирменную навигацию следующей, пока не сообщается.

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