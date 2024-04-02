Довыпендривались: далеко ли уедешь на китайском Jetour T2 с прямоугольным рулем

Не надо иметь семи пядей во лбу чтобы понять, чем вдохновлялись производители из Поднебесной, создавая Т2. Не скажу, что это абсолютный клон Land Rover Defender, однако общие черты с «британцем» однозначно улавливаются. Но не будем зацикливаться на внешнем облике, как, впрочем, и на «внутреннем содержании», ведь в прошлой публикации уже подробно описали, что да как в этой машине. Куда интереснее понять, насколько такой автомобиль пригоден для ежедневной эксплуатации и автопутешествий.
И лично меня с самого начала шокировал руль. Должен признаться, что автора этих строк в принципе раздражают «подпиленные» снизу на спортивный манер «баранки». А у Jetour T2 «штурвал» подпилен со всех сторон. Да, он невероятно органично вписывается в квадратно-прямоугольный антураж салона, но первый раз сев на водительское кресло, это «колесо» вызвала резкое отторжение: как на него руки ни положу — одинаково неудобно.
Однако — на удивление — уже через пару километров я и думать забыл о нетрадиционном руле. Даже при параллельной парковке, когда крутить им приходится особенно интенсивно, никаких проблем не возникает, поскольку электроусилитель позволяет выполнять манипуляции в буквальном смысле ладошкой, избавляя от необходимости перебирать руками. В общем, как ни странно, вопросы к прямоугольному органу управления отпали сами собой.
IQ НА ВЫСОТЕ
Следующая поначалу раздражающая штука, всплывшая в испытуемом — управление всевозможными системами через огромный планшет. Да, прекрасно понимаем, что таковы тренды современного китайского автостроения, когда в мультимедийную «голову» запихивают не только «автомагнитолу», управление климатом, но и настройки работы подвески, управление зеркалами заднего вида и даже регулировку светового пучка фар.
Не знаю, быть может современному поколению, чье детство прошло не с деревянными игрушками, прибитыми к полу, а в обнимку с гаджетами, подобная коммуникация с транспортным средством не кажется чем-то из ряда вон выходящим. А вот мне — рожденному в прошлом веке — без всяких там тыркалок-крутилок-вертелок автомобиль не мил.
Привык я к тому, что сделать в салоне попрохладнее или потеплее можно на ощупь: руку протянул, повернул специально обученное колесико влево или вправо, и... благодать. А тут, чтобы изменить «погоду», надо отвести взгляд от дороги, залипнуть в экране, поковыряться в меню. Неровен час, так и в кювет улетишь. Но подобные опасения оказались напрасными. И выяснялось это совершенно случайно.
Как говорит один мой знакомый психиатр, разговаривать с вещами — нормально. Тревожный сигнал, когда вещи начинают отвечать тебе. Так вот, усевшись утром второго дня путешествия за руль T2, я в слух поздоровался с авто, произнеся «Привет, Джетур»! И знаете что? Машина мне ответила... А уж не шизофрения ли это? Нет. Как оказалось, внедорожник оснащен интеллектуальным голосовым помощником, понимающим не просто произнесенные из жесткого списка команд фразы, а живую человеческую речь.
Более того, система распознает, с какого места была отдана голосовая команда. Если «поддать жара» попросили пассажиры заднего ряда, то именно на «галерке» из дефлекторов пойдет более теплый воздух. Если же о какой-нибудь «услуге» попросит водитель, то заданные параметры будут распространяться именно на его место. Причем отклик на голосовые команды мгновенный. Чудеса, да и только!
Оговоримся правда, что голосовой помощник способен управлять лишь теми системами автомобиля, что не связаны с безопасностью дорожного движения. То есть можно переключить радиостанцию, сделать звук громче/тише, задать параметры «кондею», включить обогрев или вентиляцию сидений...
Но вот, например, включить дальний/ближний свет, активировать адаптивный круиз-контроль, подать звуковой сигнал или сложить на ходу зеркала нельзя. Но в любом случае, управление климат-контролем с помощью голоса — воистину круче обожаемых мной «крутилочек» и кнопочек.
ТЕРРИТОРИЯ УДОБСТВ
К эргономике автомобиля претензий не возникло. Роскошные кресла водителя и переднего пассажира регулируются под любой рост и комплекцию. Подголовники передних сидений большие и мягкий, как бабушкина подушка, набитая гусиным пухом. Места внутри предостаточно, нет даже намека на тесноту или неудобство.
И даже на заднем ряду сидений, где на вид не так уж много места для ног, на деле оказывается вполне просторно. А масса всевозможных полочек, подстаканников, ниш для всякой мелкой всячины, разъемы для зарядки смартфонов и даже беспроводная зарядка делают автомобиль беспрецедентно удобным.
А вот что касается багажника, то не скажу, что он рассчитан на путешествие большой семьей. Это вам не Escalade или Land Cruiser, где можно не то, что сумки-чемоданы каждого члена семьи разместить, но и взять в довесок собачью будку вместе с ее обитателем. Ну оно и понятно, ведь T2 — это лишь среднеразмерный SUV, а не мини-грузовик.
Короче говоря, если в путешествие увяжется жена, склонная брать с собой любимый фен, утюг, плойку и два миллиарда платьев на все случаи жизни, то багажничек объемом в 580 литров будет явно маловат. В целом же, пара полноценных чемоданов и спортивных сумок загрузить в T2 удастся. Кроме того, увеличить отсек до 1494 литров можно за счет складывающихся в ровный пол задних сидений.
НА ДИЕТЕ
Теперь давайте обсудим ездовые характеристики авто. Под капотом этого кроссовера спрятан 2-литровый турбированный силовой агрегат мощность в 245 «кобыл», работающий в связке с 7-ступенчатым роботом (DCT7) нового поколения. Представители марки клянутся, что надежности этой коробки передач позавидуют и классические автоматы и вариаторы. Поживем — увидим. В целом же, как показывает практика, если автомобиль бывает в грязи чаще, чем на асфальте, то надежнее механики еще ничего не придумано.
Хватает ли «лошадей» машине со снаряженной массой в 2,2 тонны? Еще как! «Тэ второй» динамично срывается с места, и даже когда идешь под сотню, а тебе надо резко ускориться, чтобы обогнать длинномер, дефицита мощи не чувствуется совершенно. При этом авто в качестве хлеба насущного, употребляет АИ-92. Что касательно расхода, то в городе бортовой «самописец» фиксировал 11,2 литра на сотню, в загородном цикле аппетиты падали до 8,8 литров.
ГРЯЗНОЕ ДЕЛО ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Управляемость выше всяческих похвал: автомобиль очень послушный и предсказуемый на любом типе покрытия, будь то асфальт или подтаявший снег, перемешанный с грязью. А маневрировать в тесных дворах помогает система кругового обзора, выводящая очень качественные картинки с камер на огромный экран диагональю 15,6 дюймов.
T2, как мы уже говорили, не рамный внедорожник, а всего SUV с несущим кузовом. А потому на нем вы не увидите пониженной передачи или принудительных блокировок. Зато есть интеллектуальная система полного привода XWD, в основе которой лежит многодисковая муфта BorgWarner шестого поколения, дополненная задним дифференциалом с электронно-управляемой блокировкой (eLSD).
Компьютерный разум сам управляет крутящим моментом, его распределением по осям и блокировкой дифференциала в зависимости от текущих дорожных условий. Так что в случае чего задние колеса автоматически получат дополнительный крутящий момент, чтобы легко преодолеть сложные участки без остановки и тыканья на различные кнопки подключений блокировок.
...Знаете, практически все современные китайские автомобили довольно похожи друг на друга: плюс-минус одинаково разгоняются, управляются, тормозят. И зачастую, чтобы понять сущность машины, надо дождаться прихода послевкусия от нее.
Если же говорить о Jetour T2 — то пару дней спустя я вдруг понял, что кроссовер оставил после себя самые теплые воспоминания, охлаждаемые лишь ценой за базовую комплектацию в 3,8 «ляма» с учетом скидок за кредит и трейд-ин. Хотя головой понимаю, что эпоха доступных автомобилей, увы, осталась в прошлой жизни и цена вполне адекватна. Но вот «жаба», сидящая внутри, считает иначе.