Довыпендривались: далеко ли уедешь на китайском Jetour T2 с прямоугольным рулем

Премьерный тест-драйв такой новинки рынка, как среднеразмерный кроссовер Jetour T2, вызвал у экспертов портала «АвтоВзглялд» смешанные чувства. Автомобиль предлагает довольно, мягко говоря, смелые решения как в экстерьере, так и в интерьере. Что и посеяло сомнения: насколько все эти дизайнерские изыски уместны в повседневном использовании? Найти ответ на сей вопрос мы смогли, отправившись на китайском SUV в дальнее путешествие по Уралу.

Не надо иметь семи пядей во лбу чтобы понять, чем вдохновлялись производители из Поднебесной, создавая Т2. Не скажу, что это абсолютный клон Land Rover Defender, однако общие черты с «британцем» однозначно улавливаются. Но не будем зацикливаться на внешнем облике, как, впрочем, и на «внутреннем содержании», ведь в прошлой публикации уже подробно описали, что да как в этой машине. Куда интереснее понять, насколько такой автомобиль пригоден для ежедневной эксплуатации и автопутешествий.

И лично меня с самого начала шокировал руль. Должен признаться, что автора этих строк в принципе раздражают «подпиленные» снизу на спортивный манер «баранки». А у Jetour T2 «штурвал» подпилен со всех сторон. Да, он невероятно органично вписывается в квадратно-прямоугольный антураж салона, но первый раз сев на водительское кресло, это «колесо» вызвала резкое отторжение: как на него руки ни положу — одинаково неудобно.

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Однако — на удивление — уже через пару километров я и думать забыл о нетрадиционном руле. Даже при параллельной парковке, когда крутить им приходится особенно интенсивно, никаких проблем не возникает, поскольку электроусилитель позволяет выполнять манипуляции в буквальном смысле ладошкой, избавляя от необходимости перебирать руками. В общем, как ни странно, вопросы к прямоугольному органу управления отпали сами собой.

IQ НА ВЫСОТЕ

Следующая поначалу раздражающая штука, всплывшая в испытуемом — управление всевозможными системами через огромный планшет. Да, прекрасно понимаем, что таковы тренды современного китайского автостроения, когда в мультимедийную «голову» запихивают не только «автомагнитолу», управление климатом, но и настройки работы подвески, управление зеркалами заднего вида и даже регулировку светового пучка фар.

Не знаю, быть может современному поколению, чье детство прошло не с деревянными игрушками, прибитыми к полу, а в обнимку с гаджетами, подобная коммуникация с транспортным средством не кажется чем-то из ряда вон выходящим. А вот мне — рожденному в прошлом веке — без всяких там тыркалок-крутилок-вертелок автомобиль не мил.

Привык я к тому, что сделать в салоне попрохладнее или потеплее можно на ощупь: руку протянул, повернул специально обученное колесико влево или вправо, и... благодать. А тут, чтобы изменить «погоду», надо отвести взгляд от дороги, залипнуть в экране, поковыряться в меню. Неровен час, так и в кювет улетишь. Но подобные опасения оказались напрасными. И выяснялось это совершенно случайно.

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Как говорит один мой знакомый психиатр, разговаривать с вещами — нормально. Тревожный сигнал, когда вещи начинают отвечать тебе. Так вот, усевшись утром второго дня путешествия за руль T2, я в слух поздоровался с авто, произнеся «Привет, Джетур»! И знаете что? Машина мне ответила... А уж не шизофрения ли это? Нет. Как оказалось, внедорожник оснащен интеллектуальным голосовым помощником, понимающим не просто произнесенные из жесткого списка команд фразы, а живую человеческую речь.

Более того, система распознает, с какого места была отдана голосовая команда. Если «поддать жара» попросили пассажиры заднего ряда, то именно на «галерке» из дефлекторов пойдет более теплый воздух. Если же о какой-нибудь «услуге» попросит водитель, то заданные параметры будут распространяться именно на его место. Причем отклик на голосовые команды мгновенный. Чудеса, да и только!

Оговоримся правда, что голосовой помощник способен управлять лишь теми системами автомобиля, что не связаны с безопасностью дорожного движения. То есть можно переключить радиостанцию, сделать звук громче/тише, задать параметры «кондею», включить обогрев или вентиляцию сидений...

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Но вот, например, включить дальний/ближний свет, активировать адаптивный круиз-контроль, подать звуковой сигнал или сложить на ходу зеркала нельзя. Но в любом случае, управление климат-контролем с помощью голоса — воистину круче обожаемых мной «крутилочек» и кнопочек.

ТЕРРИТОРИЯ УДОБСТВ

К эргономике автомобиля претензий не возникло. Роскошные кресла водителя и переднего пассажира регулируются под любой рост и комплекцию. Подголовники передних сидений большие и мягкий, как бабушкина подушка, набитая гусиным пухом. Места внутри предостаточно, нет даже намека на тесноту или неудобство.

И даже на заднем ряду сидений, где на вид не так уж много места для ног, на деле оказывается вполне просторно. А масса всевозможных полочек, подстаканников, ниш для всякой мелкой всячины, разъемы для зарядки смартфонов и даже беспроводная зарядка делают автомобиль беспрецедентно удобным.

А вот что касается багажника, то не скажу, что он рассчитан на путешествие большой семьей. Это вам не Escalade или Land Cruiser, где можно не то, что сумки-чемоданы каждого члена семьи разместить, но и взять в довесок собачью будку вместе с ее обитателем. Ну оно и понятно, ведь T2 — это лишь среднеразмерный SUV, а не мини-грузовик.

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Короче говоря, если в путешествие увяжется жена, склонная брать с собой любимый фен, утюг, плойку и два миллиарда платьев на все случаи жизни, то багажничек объемом в 580 литров будет явно маловат. В целом же, пара полноценных чемоданов и спортивных сумок загрузить в T2 удастся. Кроме того, увеличить отсек до 1494 литров можно за счет складывающихся в ровный пол задних сидений.

НА ДИЕТЕ

Теперь давайте обсудим ездовые характеристики авто. Под капотом этого кроссовера спрятан 2-литровый турбированный силовой агрегат мощность в 245 «кобыл», работающий в связке с 7-ступенчатым роботом (DCT7) нового поколения. Представители марки клянутся, что надежности этой коробки передач позавидуют и классические автоматы и вариаторы. Поживем — увидим. В целом же, как показывает практика, если автомобиль бывает в грязи чаще, чем на асфальте, то надежнее механики еще ничего не придумано.

Хватает ли «лошадей» машине со снаряженной массой в 2,2 тонны? Еще как! «Тэ второй» динамично срывается с места, и даже когда идешь под сотню, а тебе надо резко ускориться, чтобы обогнать длинномер, дефицита мощи не чувствуется совершенно. При этом авто в качестве хлеба насущного, употребляет АИ-92. Что касательно расхода, то в городе бортовой «самописец» фиксировал 11,2 литра на сотню, в загородном цикле аппетиты падали до 8,8 литров.

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ГРЯЗНОЕ ДЕЛО ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Управляемость выше всяческих похвал: автомобиль очень послушный и предсказуемый на любом типе покрытия, будь то асфальт или подтаявший снег, перемешанный с грязью. А маневрировать в тесных дворах помогает система кругового обзора, выводящая очень качественные картинки с камер на огромный экран диагональю 15,6 дюймов.

T2, как мы уже говорили, не рамный внедорожник, а всего SUV с несущим кузовом. А потому на нем вы не увидите пониженной передачи или принудительных блокировок. Зато есть интеллектуальная система полного привода XWD, в основе которой лежит многодисковая муфта BorgWarner шестого поколения, дополненная задним дифференциалом с электронно-управляемой блокировкой (eLSD).

Компьютерный разум сам управляет крутящим моментом, его распределением по осям и блокировкой дифференциала в зависимости от текущих дорожных условий. Так что в случае чего задние колеса автоматически получат дополнительный крутящий момент, чтобы легко преодолеть сложные участки без остановки и тыканья на различные кнопки подключений блокировок.

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...Знаете, практически все современные китайские автомобили довольно похожи друг на друга: плюс-минус одинаково разгоняются, управляются, тормозят. И зачастую, чтобы понять сущность машины, надо дождаться прихода послевкусия от нее.

Если же говорить о Jetour T2 — то пару дней спустя я вдруг понял, что кроссовер оставил после себя самые теплые воспоминания, охлаждаемые лишь ценой за базовую комплектацию в 3,8 «ляма» с учетом скидок за кредит и трейд-ин. Хотя головой понимаю, что эпоха доступных автомобилей, увы, осталась в прошлой жизни и цена вполне адекватна. Но вот «жаба», сидящая внутри, считает иначе.