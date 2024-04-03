Chery прекращает в России продажи Tiggo 7 Pro и еще двух моделей

На фоне бесконечных премьер новых и обновленных моделей китайская компания Chery сделала шаг в другом направлении. С российского рынка вывели сразу три автомобиля, которые, впрочем, пока еще можно отыскать у дилеров.

Как сообщает портал «Китайские автомобили», автопроизводитель решил прекратить продажу кроссоверов Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro и Tiggo 8 Pro Max в их дорестайлинговых вариантах. Все три модели были обновлены — Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro получили версии Max, а Tiggo 8 Pro Max пережил модернизацию, сохранив прежнее имя — но долгое время продавались параллельно с новыми версиями.

В итоге российское представительство Chery приняло логичное решение снять с продажи неактуальные машины, хотя в продаже они еще некоторое время будут. На сегодняшний день у дилеров остается более тысячи Tiggo 7 Pro и около 350 штук Tiggo 8 Pro и Tiggo 8 Pro Max — их можно приобрести как в шоу-румах, так и на онлайн-площадках.

Chery Tiggo 7 Pro Max в России остается, однако теперь в единственном варианте — со 150-сильным 1,6-литровым бензиновым турбомотором, 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, передним или полным приводом. Исполнение со 147-сильным 1,5-литровым двигателем и вариатором с рынка уходит. Вероятно, чтобы избежать конкуренции с Xcite X-Cross 7 — кроссовером Chery Tiggo 7 Pro с новым логотипом, который начал выпускать «Автозавод Санкт-Петербург» (бывшее предприятие Nissan).