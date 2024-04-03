АВТОВАЗ запустил новое мобильное приложение «Мир LADA»

Российский автогигант решил идти в ногу со временем и разработал новое приложение для смартфонов. До метавселенной LADA пока далеко, но цифровая экосистема уже просматривается.

Приложение «Мир LADA» призвано облегчить жизнь владельцам автомобилей российского бренда. Заявлено, что в одну программу интегрирована техническая документация, онлайн-сервисы, цифровое хранилище актов, заказ-нарядов и прочих важных бумаг, возможность дистанционной записи в сервис, а также опция онлайн-бронирования необходимых запчастей и аксессуаров. Оформить карту «LADA Помощь на дорогах» и вызвать техпомощь также можно через смартфон.

Помимо функций, непосредственно связанных с автомобилем и его обслуживанием, в «Мир LADA» передаются данные о текущем автокредите и даже заложена опция продления страховки, но только при условии, если владелец машины является клиентом «Авто Финанс Банк». Об интеграции финансовых сервисов других банковских организаций пока не заявлено.

Через приложение также можно провести экспресс-оценку автомобиля, если собственник решит сменить машину и сдать старую в трейд-ин, а заодно получить предложение по кредиту на индивидуальных условиях.

Остается лишь добавить, что приложение «Мир LADA» уже доступно для скачивания в Apple Store и Google Play.