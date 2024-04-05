Китайский бренд Oting готовит для России четыре новинки

Китайская компания Sinomach Automobile, которая начала осваивать российский авторынок с сегмента легковушек, в течение 2024 года пообещала расширить свою модельную линейку в несколько раз. С учетом того, что пока бренд предлагает в нашей стране всего один автомобиль, сделать это будет несложно.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», к внедорожнику «Паладин» в ближайшее время присоединятся еще как минимум четыре модели. Компания планирует вывести на отечественный рынок компактный кроссовер, полноразмерный внедорожник, пикап, а также некую машину, которую китайская марка описывает как «автомобиль на стыке сегментов LCV» — не исключено, что Oting готовит легкую коммерческую модель.

Подробной информации о том, что это будут за автомобили, какие у них характеристики, комплектации и тем более цены, пока нет. Не называет дистрибьютор и сроки премьер — ясно лишь, что машины дебютируют до конца этого года.

Выводить новинки на российский рынок Oting будет параллельно с развитием собственной дилерской сети — к 2025-му компания намерена увеличить количество автосалонов минимум до сотни.

К слову, портал «АвтоВзгляд» уже провел тест-драйв первой модели Oting — кроссовера «Паладин». Подробный обзор опубликован здесь.