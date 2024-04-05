Эксперты рассказали, какие автомобили чаще всего импортируются в Россию

В первом квартале 2024 года импорт новых легковых автомобилей в Россию вырос в 2,5 раза, до 212,4 тыс. машин, а вот подержанной техники стали ввозить на 21,7% меньше — всего 83,3 тыс. единиц. «Нулевые» авто чаще всего доставляют из Китая (60%) и Киргизии (28%), а с пробегом — в основном из Японии (47%) и Белоруссии (24%).

Как сообщает агентство «Автостат», в марте 2024 года в Россию импортировано 87,4 тыс. новых легковых автомобилей, что стало лучшим месячным показателем с 2022-го. В топ-5 самых популярных моделей вошли Geely Monjaro (6367 шт.), Chery Tiggo 7 Pro Max (5202 шт.), Chery Tiggo 4 Pro (5 001 шт.), Omoda C5 (2894 шт.) и Haval Jolion (2724 шт.), хотя производство последнего локализовано в России — у Haval есть собственный завод в Тульской области.

За первый месяц весны в страну также ввезли 40,4 тыс. подержанных машин, что примерно вдвое больше, чем в феврале 2024-го. Самыми востребованными импортными автомобилями на вторичном рынке стали Honda Freed (1440 шт.), Toyota Corolla (1145 шт.), Honda Fit (1073 шт.), BMW X5 (1000 шт.) и Honda Stepwgn (995 шт.), отмечают аналитики.