«АвтоВзгляд» нашел необычные пятилетние премиальные кроссоверы за 2 млн. рублей

Справедливости ради стоит сказать, что автомобили из разряда «не для всех», помимо особой ауры и шарма обладают довольно посредственной ликвидностью. Именно поэтому по истине прекрасные автомобили столь ощутимо теряют в цене. Что, впрочем, не лишает их уважения и повсеместного внимания со стороны. Итак, чем же порадовать настоящего ценителя за пару «лямов»?
JAGUAR F-PACE
Сразу же отметим, что 2 000 000 рублей — это стартовый прайс на роскошный британский кроссовер с пробегом. И за эти деньги будущие владельцы получат полноприводный автомобиль не старше 2018 года и с пробегом выше 100 000 км. Но чем выше прайс, тем ниже цифры на одометре.
Впрочем, практически у всех «Ягуаров» этих лет редко, когда в ПТС будут вписаны более двух владельцев. Еще бы: такие машины — это по любви. И расстаются с ними, как правило, лишь для того, чтобы оседлать «зверя» помоложе или «махнуть» на другой мотор. Благо, двигателей в линейке хватает: от дизелей разной степени форсировки до бензиновых движков, самый мощный из которых — 550-сильный агрегат в версии SVR.
CADILLAC XT5
Американский кроссовер, обладающий притягательностью и «бурлящим» V6 под капотом, отлично рулится и едет. Если вы из тех, кто любит находиться в центре внимания, но на Escalade еще на накопил, то это как раз тот самый вариант.
Цены на полноприводную модель пятилетней давности начинаются от 2 000 000 рублей и растут с учетом жадности продавцов и состояния автомобиля. Практически во всех случаях в ПТС будет вписать один-единственный хозяин. Что касается пробега, то среди предложений достаточно машин, не намотавших и «сотку». Собственно, как и с альтернативным 2-литровым «пакетом сока» под капотом.
ALFA ROMEO STELVIO
Шикарный итальянский кроссовер официально в России появиться так и не успел, но зато эти машины вовсю завозили к нам из Европы и США. Полный привод, 280 сил и необыкновенная притягательность — вот, чем завораживает модель ценителей прекрасного.
Пожалуй, проблемы могут возникнуть лишь с комплектующими, которых в наличии у представителей клубных сервисов не так уж и много. Однако вряд ли вы часто будете сталкиваться с техническими неполадками, учитывая маленькие — до 100 000 км пробеги и единственную запись в ПТС. А вот от взглядов соседей по потоку устанете так же быстро, как Украина от активности российской армии.