«АвтоВзгляд» нашел необычные пятилетние премиальные кроссоверы за 2 млн. рублей

В нынешних реалиях планка немногим выше 2 000 000 рублей стала, пожалуй, самой актуальной для тех, кто хочет купить свежую машину. Но если из откровенно новых моделей за эти деньги взять можно разве что LADA да низкосортного «китайца», то на «вторичке» вариантов — пруд пруди. Мы же остановимся на кроссоверах. И не абы каких, а премиальных и совсем не «попсовых».

Справедливости ради стоит сказать, что автомобили из разряда «не для всех», помимо особой ауры и шарма обладают довольно посредственной ликвидностью. Именно поэтому по истине прекрасные автомобили столь ощутимо теряют в цене. Что, впрочем, не лишает их уважения и повсеместного внимания со стороны. Итак, чем же порадовать настоящего ценителя за пару «лямов»?

JAGUAR F-PACE

Сразу же отметим, что 2 000 000 рублей — это стартовый прайс на роскошный британский кроссовер с пробегом. И за эти деньги будущие владельцы получат полноприводный автомобиль не старше 2018 года и с пробегом выше 100 000 км. Но чем выше прайс, тем ниже цифры на одометре.

Фото портала АвтоВзгляд.

Впрочем, практически у всех «Ягуаров» этих лет редко, когда в ПТС будут вписаны более двух владельцев. Еще бы: такие машины — это по любви. И расстаются с ними, как правило, лишь для того, чтобы оседлать «зверя» помоложе или «махнуть» на другой мотор. Благо, двигателей в линейке хватает: от дизелей разной степени форсировки до бензиновых движков, самый мощный из которых — 550-сильный агрегат в версии SVR.

CADILLAC XT5

Американский кроссовер, обладающий притягательностью и «бурлящим» V6 под капотом, отлично рулится и едет. Если вы из тех, кто любит находиться в центре внимания, но на Escalade еще на накопил, то это как раз тот самый вариант.

Фото портала АвтоВзгляд.

Цены на полноприводную модель пятилетней давности начинаются от 2 000 000 рублей и растут с учетом жадности продавцов и состояния автомобиля. Практически во всех случаях в ПТС будет вписать один-единственный хозяин. Что касается пробега, то среди предложений достаточно машин, не намотавших и «сотку». Собственно, как и с альтернативным 2-литровым «пакетом сока» под капотом.

ALFA ROMEO STELVIO

Шикарный итальянский кроссовер официально в России появиться так и не успел, но зато эти машины вовсю завозили к нам из Европы и США. Полный привод, 280 сил и необыкновенная притягательность — вот, чем завораживает модель ценителей прекрасного.

Фото производителя.

Пожалуй, проблемы могут возникнуть лишь с комплектующими, которых в наличии у представителей клубных сервисов не так уж и много. Однако вряд ли вы часто будете сталкиваться с техническими неполадками, учитывая маленькие — до 100 000 км пробеги и единственную запись в ПТС. А вот от взглядов соседей по потоку устанете так же быстро, как Украина от активности российской армии.