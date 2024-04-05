В Россию привезли очень редкий и дешевый Citroёn Ami

Популярный в Европе сегмент квадрициклов, на которых могут ездить даже 16-летние водители, в России не представлен. Однако у энтузиастов, работающих с «серым» импортом, такие машинки отыскать можно. Свежее предложение — бюджетный Citroёn Ami, выставленный на продажу по невероятно высокой для него цене.

Объявление о продаже Citroёn Ami портал «АвтоВзгляд» обнаружил на одном из популярных классифайдов. В нем указано, что автомобиль выпущен в 2021 году, однако на его одометре всего 120 км. Продавец утверждает, что это — единственная такая машина в России. По его словам, квадрицикл не имеет никаких дефектов, а его моторчик на 8 л.с. разгоняет авто до 45 км/ч — установлен ограничитель скорости.

В Европе новый Citroёn Ami предлагается по цене примерно от 8000 евро, что в пересчете на нашу валюту по текущему курсу составляет порядка 800 000 рублей. Эта же конкретная машина стоит ровно в два раза больше: нынешний владелец надеется выручить за нее сумасшедшие 1 600 000 целковых.

Напомним, что Citroёn представил свою бюджетную модель в 2020 году. Особенностью Ami стал практически симметричный кузов с унифицированными панелями и одинаковыми дверями, открывающимися на разных бортах в разные стороны, а также минимальное оснащение: у зеркал механические регулировки, стекла опускаются вручную, а вместо мультимедийной системы водителю предложено использовать собственный смартфон. Помимо 8-сильного электромотора, французский квадрицикл имеет батарею на 5,5 кВт•ч, которая обеспечивает запас хода до 70 км без подзарядки.