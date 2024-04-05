Эксперты назвали очередную слабую сторону китайских автомобилей

Внезапно оборвавшаяся зима привела автовладельцев не только на шиномонтаж, но и в сервис: резко возросший парк китайских машин продолжает «радовать» своих счастливых обладателей мелкими, зачастую незначительными, но все же недопустимыми для столь дорогой покупки проблемами. Эксперты выявили целый ряд марок и брендов с недостатком, о котором раньше и не слышали. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Многочисленные китайские авто, ставшие, увы, фактически безальтернативным решением для большинства ценителей кроссоверов, комфортабельных седанов и просто импортных машин, не так плохи, как о них судачили изначально. Промышленность Поднебесной значительно подросла в инженерном плане, а многие решения, ранее свойственные только снобам из Европы, китайцами просто куплены и без лишней пыли применены. Однако до привычного нам уровня «иномарок» дотягивают, конечно, не все.

Дьявол кроется в деталях, алгоритмах работы узлов и агрегатов, настройках и, естественно, надежности. По всем вышеперечисленным пунктам к китайским транспортным средствам есть вопросы. Например, эксперты постпродажного обслуживания автомобилей рассказали о целой череде претензий, приведших в дилерские центры и другие СТО множество китайских ТС уже этой весной — камеры заднего вида помутнели, потеряли яркость и уже не позволяют использовать элемент в полной мере.

Причина незначительной и недорогой, но крайне обидной неприятности — заплатив за автомобиль три и более миллиона, хочется, чтобы он был исправен подольше — кроется в недостаточной герметизации внешнего блока камеры.

Фото портала АвтоВзгляд.

За лютую русскую зиму тонкая прокладка, которая зачастую является единственным элементом, направленным на сохранение герметичности хрупкой электроники, прохудилась, иссохла и начала пропускать влагу. Водители, оперативно заметившие неисправность, обошлись разборкой, чисткой и ложкой обычного герметика, а вот те, кто надеялся на чудо, вынуждены ждать новую запчасть — поможет только замена.

Камера заднего вида — это единичный пример, подсказывающий владельцам китайских автомобилей, что исправность и срок службы их транспортного средства исключительно в их же руках. Не даром многие решили сразу поменять жидкости во всех узлах, заново смазать нагруженные элементы, переклеить дверные уплотнители и произвести другие доработки, которые позволят машине прожить дольше в тяжелых российских условиях эксплуатации.

Новые китайские машины, за редким исключением, нуждаются во внимании сразу после покупки, а недогляд и недостаточную подготовку нужно искать не в подвеске или в моторе, а в электронике, ГСМ и разного рода смазках, сальниках и прокладках. Лучше сразу поменять и ездить уверенно, чем потом искать запчасти на замену, с наличием которых в СТО тоже не все блестяще.