Полный раскардаш: как дилеры обманывают покупатели автомобилей Solaris

Уже первые сообщения СМИ о том, что бывший завод Hyundai возобновляет производство популярных у нас корейских автомобилей, вызвали давно невиданный ажиотаж среди автолюбителей, измученных вездесущим «китаем». А уж после того, как Kia Rio и Rio X-Line, Hyundai Solaris и Creta — пусть и под довольно сомнительными названиями в виде аббревиатур KRS, KRX HS и HC — появились у дилеров, народ и вовсе будто «с цепи сорвался».

Автокупцы радостно рапортовали, что еще не поступившие к ним машины законтрактованы и чуть ли не предоплачены клиентами. Однако, как убедился портал «АвтоВзгляд», на деле красивая картинка оказалась больше похожей на лубок. Иными словами, очередей за «новинками рынка» в автосалонах не наблюдается от слова «совсем» и купить окончательно обрусевших «корейцев» труда не составляет.

И это несмотря на то, что потенциальным покупателям предлагаются реально корейские автомобили, буквально ничем не отличающиеся от «довоенных» экземпляров. Напомним, что на «Автомобильном заводе АГР» их собирают по полному циклу: и штампуют, и варят, и красят.

Да и двигатели, агрегатированные с 6-ступенчатыми МКП и АКП, остались прежними: «атмосферники» объемом 1,4 л на 100 л.с., 1,6 л на 123 л.с. и 2 л на 150 л.с. Тем не менее, повторим, как горячие пирожки они не улетают. Почему?

Слушайте Путаница, отсутствие дилеров и цен: как в России продают Hyundai и Kia, «воскресшие» под брендом Solaris на Яндекс Музыке

Если коротко, то дело тут и в самом «Автомобильном заводе АГР», и в откровенной некомпетентности его дилеров (последних, кстати, на всю страну чуть больше тридцати, хотя производитель обещал, что их будет не менее семидесяти). Если говорить об АГР, то компания даже не смогла установить рекомендованные розничные цены, отдав это дело на откуп своим контрагентам. Чем последние вовсю и пользуются, нередко отпугивая потенциальных «солярисовладельцев».

Впрочем, более подробно о том, как новоявленный бренд Solaris тормозит собственные автопродажи и как простому человеку, решившемуся на приобретение его машин, не попасть под дилерский «развод», вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.