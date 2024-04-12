Россияне бросили скупать пикапы, и сегмент установил новый рекорд

Продажи новых автомобилей в России постепенно идут вверх, а в отдельных сегментах даже выходят на рекордные показатели. Как в марте 2024 года, когда лучший результат за последние 9 лет продемонстрировал рынок пикапов, которые никогда не пользовались в нашей стране особым спросом.

Как сообщает агентство «Автостат», за первый месяц весны в стране было продано 2457 новых пикапов, что в 2,1 раза больше, чем в марте 2023-го. Это лучший с 2015 года показатель, который, однако, уступает абсолютному рекорду декабря 2014-го, когда дилеры передали покупателям 3245 свеженьких «грузовичков».

Безоговорочным лидером сегмента является Great Wall, занимающий почти 35% всего рынка новых пикапов: в марте в пользу его моделей сделали выбор 847 человек. Второе место занимает УАЗ (331 автомобиль), третье — JAC (323 шт.). В топ-5 с ними также входят Sollers (201 шт.) и американский RAM (192 шт.), который представлен на «сером» рынке.

Если же говорить о моделях, то наибольшим спросом у покупателей пользуются Great Wall Poer, УАЗ «Пикап» и Great Wall Poer KingKong. В прошлом месяце эти автомобили разошлись тиражами в 555, 331 и 291 ед. соответственно.