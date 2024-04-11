Назло Путину: почему в России не хотят выпускать уже разработанные в стране АКП

В то время, пока АВТОВАЗ оснащает свои модели китайскими вариаторами и под разными предлогами отказывается разрабатывать собственную автоматическую трансмиссию, в России не могут попасть на конвейер аж два чисто отечественных «автомата». Что особенно странно в свете последних поручений главы государства. Почему так происходит, разобрался портал «АвтоВзгляд».

В том, что российский автопром находится в глубоком пике и никак не может из него выйти, на днях признал лично Владимир Путин. И ситуация, видимо, настолько аховая, что Президенту РФ даже пришлось дать поручение премьер-министру Миахилу Мишустину подготовить при участии правительств Санкт-Петербурга, Ленинградской и Калужских областей предложения о создании автомобилестроительных кластеров в срок до 1 августа 2024 года.

Чиновники, разумеется, немедленно взяли под козырек. А власти Санкт-Петербурга даже поспешили заявить, что — кровь из носу — вернут в 2025-ом объем производства в автопроме города к уровню 2021 года. И это, конечно, замечательно. Однако опыт последних лет подсказывает, что все, скорее всего, вновь сведется к крупноузловой сборке китайских машин из китайских же машинокомплектов.

Про импортозамещение, похоже, «ответственные пиджаки» опять благополучно забыли. А ведь без реанимации отечественной индустрии производства автокомплектующих, о возрождении истинно нашего автопрома и его развитии речи, если по гамбургскому счету, быть не может. И тут хоть в каждом субъекте по автокластеру заводи, воз с места не сдвинется. Но вот о налаживании выпуска тех самых комплектующих и компонентов никто, как раз, и не думает. Ставку опять делают на импорт всего необходимого. И за примерами далеко ходить не надо.

Фото производителя.

Вот, скажем, намедни директор продуктовых программ и проектов АВТОВАЗа Олег Груненков на голубом глазу заявил ресурсу «Лада.онлайн», что «появление автоматической трансмиссии отечественной разработки и производства пока выглядит нереалистичным в принципе: для этого нет серьезной школы, поэтому правильное решение с точки зрения экономики и сроков — покупать».При этом, по словам топ-менеджера, только «на разработку новой автоматической трансмиссии уйдет 5-7 лет». Но каким образом подобная политика коррелируется с президентским поручением?

Между тем, как заявил порталу «АвтоВзгляд» руководитель «Московского центра автоматических трансмиссий» Сергей АНТОНОВ, туже автоматическую трансмиссию в России создали и — вы удивитесь — уже очень давно:

— Тот же НАМИ разработал собственную электромеханическую трансмиссию. Другое дело — в производство не запустил. А чтобы создать — так создал. И у нас, «Московского центра автоматических трансмиссий», есть своя АКП, которую, к слову, многие специалисты считают крайне успешной. Вот только и она до отечественных конвейеров не добралась, — говорит специалист. — В России попросту нет заводов, которые могут массово выпускать «автоматы». В СССР все компоненты автомобиля производили на автозаводе, там же и собирали конечный продукт. Как на ЗиЛе, например. Сейчас же необходимы компактные предприятия, которые будут заниматься исключительно одним узлом — той же АКП, например. У таких компаний могли бы заказывать агрегаты автостроители — от автобусов и коммерческой техники до легковых автомобилей и мотоциклов. Тогда это будет эффективно...

Фото globallookpress.com

Но, видимо, о существовании в стране аж двух(!) автоматических трансмиссий не знают ни в Питере, ни в Ленобласти, ни в Калуге, ни в Тольятти. А ведь лихо бы было доложить в Кремль о создании в тех самых автокластерах, которыми так озаботился ВВП, производства пресловутых АКП, ну согласитесь? Однако, повторимся, именно в этом никто не заинтересован:

— Для массового выпуска нашей трансмиссии, — говорит г-н Антонов, — требуются немалые инвестиции: миллиарды рублей. Но это точно окупится. Однако сколько мы

ни пробовали — оббегали все инстанции и кабинеты, обстучали все пороги — ничего не получилось. И осознали великую истину: отечественному инвестору проще завозить, чем делать самому. И арифметика проще, и заработок начинается быстрее. Яркий пример — давно устаревшие, уже неактуальные вариаторные коробоки, что привозят из Китая к нам. Они там уже никому не интересны, реализовать их сложно — вот и гонят их наши новые восточные партнеры в Россию. Ведь для себя китайцы давно разработали и начали устанавливать на машины для внутреннего рынка более современные, актуальные трансмиссии, а полные склады наштампованного железа им куда девать? Вот и гонят к нам...

Не правда ли — печальная картинка?..