Xcite буксует, LADA «искрит», VGV манит ценами, а власти продолжают закручивать гайки: итоги недели

АВТОВАЗ поставил на конвейер LADA Iskra и объявил цены на «Гранту» с «автоматом» Jatco, «Автозавод Санкт-Петербург», выпускающий машины под собственным брендом Xcite, встал на паузу и не может вернуться к работе, BAIC запустил в России продажи особых внедорожников BJ40, а камеры ГИБДД научились фиксировать еще одно нарушение. Об этих и других самых главных событиях уходящей недели — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

АВТОВАЗ официально возобновил производство «Гранты» с автоматической коробкой передач японской фирмы Jatco. Агрегаты берут из складских запасов — тех, что остались еще с досанкционных времен. Но их немного, так что двухпедальные машины выйдут ограниченным тиражом в 5000 экземпляров. Несколько сотен автомобилей передадут социальным службам, остальное отправится в свободную продажу — цены уже объявлены.

Кроме того, автогигант очень активно готовится к запуску серийного производства новой бюджетной модели Iskra — на этой неделе ее перенесли со стапелей на конвейер. Но радоваться рано: пока все работы проводятся в тестовом режиме — для отладки оборудования и обучения сотрудников. Премьера многообещающей новинки состоится в начале июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Но на рынок она выйдет только в следующем году.

И если в Тольятти промышленная жизнь кипит, то в Санкт-Петербурге — буксует. Бывший завод Nissan, который взялся за сборку кроссоверов Chery Tiggo 7 Pro под собственным брендом Xcite, выпустил почти 4000 автомобилей и отправился в простой. И как выяснилось, это случилось еще в феврале, когда закончились машинокомплекты. Их, вроде как, уже подвезли, но инсайдеры говорят, что предприятие не вернется к работе в ближайшие недели.

Тем временем Cordiant провел официальную презентацию перезапущенного шинного завода Gislaved в Калуге — того, что раньше выпускал покрышки Continental. Помимо прочего, представители компании сообщили, что до конца этого года оживет и вторая площадка — в Ульяновске, которая прежде принадлежала Bridgestone, а теперь все тому же холдингу S8 Capital. А это означает, что нас ждут новые шинные бренды...

Не обошлось на этой неделе и без «поднебесных» новостей. Во-первых, компания BAIC открыла продажи внедорожника BJ40 в особом исполнении Champion. Эта версия приурочена к прошлогодней победе заводской команды в международном ралли «Такла-Макан». А во-вторых, напомнили о себе китайцы из VGV. Они сообщили, что уже «подписались» с 21 дилером, а заодно раскрыли и сроки начала продаж — июнь этого года.

А напоследок — социалочка. Камеры ГИБДД научили фиксировать еще одно нарушение ПДД — стоянку на направляющих островках. Правда, пока только в Москве и лишь один конкретный комплекс — на набережной Академика Туполева в Лефортово. Но не расслабляйтесь: этот эксперимент — к бабке не ходи — признают успешным, и тогда штамповать такие постановления начнут камеры по всей стране.

А подробнее о самых главных событиях автомобильной жизни страны последних дней — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно найти здесь.