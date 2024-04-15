Представленный в России внедорожник M-Hero превратили в супербагги

Компания Dongfeng анонсировала экстремальную модификацию внедорожника Mengshi M-Hero, который официально продается в России. Супербагги презентуют на автосалоне в Пекине 25 апреля.

Никакой информации об автомобиле пока нет, но по единственному опубликованному снимку можно с уверенностью сказать, что она получит полностью новый кузов. Машина с именем M Hunter лишена кузовных панелей в классическом их понимании — капот и миниатюрные крылья выполнены из углепластика, двери и крыша заменены трубчатым каркасом безопасности, который также играет роль силовой структуры. На крыше размещены дополнительные световые модули и багажник, а грузовой отсек позади сидений превращен в площадку для запасных колес. Внедорожник обзавелся штатной лебедкой и силовыми бамперами.

Напомним, в России базовый внедорожник M-Hero I представлен официально — компания «Моторинвест» предлагает версию с электрической силовой установкой совокупной мощностью 816 л.с. и бензиновым двигателем внутреннего сгорания, выполняющим роль генератора для зарядки батареи емкостью 65 кВт·ч. Цена модели начинается от 15 990 000 рублей.

Если супербагги на основе Mengshi M-Hero станет серийным, то не исключено, что он тоже доберется до отечественного рынка. Как минимум — благодаря схемам «серого» импорта.