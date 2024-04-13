Чужой среди своих: первый тест-драйв новейшего кроссовера Jaecoo J8

Очередная китайская премьера — дежурная история для российского рынка в 2024 году. Десятки брендов, сотни моделей, запуски — по два в неделю. Санкции — такие санкции: подобного изобилия не было с начала двухтысячных. Однако у медали есть и обратная сторона — машины из Поднебесной зачастую однотипны, а простым водителем и вовсе неразличимы. Но бывают и радующие глаз исключения: например, новый кроссовер Jaecoo J8.

Число китайских автомобильных брендов в России сейчас настолько велико, что среди сонм «Чанганов» и «Омод», обильно сдобренных «Чери», «Джили» и другими «ГАКами», можно заблудиться. Вина лежит и на самих производителях: машины в большинстве своем однотипны, очень схожи — как внешне, так и с технической точки зрения. Несмотря на это, на волне всеобщего «жора», когда с прилавков сметалось все и вся без оглядки на цену, продажи уверенно росли. Но стоило рынку насытиться, преодолеть дефицит, как сделки встали. И даже внушительные, до 700 000 рублей скидки, не способны провернуть маховик реализации.

Пессимисты пеняют на высокую ставку рефинансирования, загнавшую цены на кредит под потолок, оптимисты ждут возвращения «приличных» брендов. А реалисты, как всегда, объективны: продажи зависят не только от прайсов, но и от продукта. Дайте нечто всесторонне достойное, мудро оцененное и убедительно поданное, и народ выстроится в очередь. Недаром же говорят, что россияне от природы не бедные, но прибедняющиеся.

А у китайцев есть одна черта характера, которая скорее прочих приведет их к полной победе на мировой автоарене: они чрезвычайно оперативны. Мгновенно схватывают тренд, определяют потребность и тут же ее реализуют. И похоже, что осенне-зимний застой на российском рынке привел в движение нужные механизмы — в России началась вторая волна экспансии китайских автомобилей.

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Одним из самых активных участников «второго пришествия» стал бренд Jaecoo — очередное ответвление Chery, направленное на удовлетворение спроса активной части среднего — как по возрасту, так и по достатку — класса, увлеченного путешествиями и активным отдыхом. Тех, кто ценит километры и горизонты. Это официальная позиция, за которой скрывается попытка нового прочтения класса Gran Turismo — высокоскоростные автомобили для комфортного передвижения по дорогам общего пользования.

От идеологии 2-х и 4-х местных кузовов купе отказываемся в силу климата и дорог, но все остальное — в полном объеме. Теоретически — понятно, но что вышло на практике? На этот вопрос призван ответить новый кроссовер Jaecoo J8: его продажи начнутся в России 15 апреля, но портал «АвтоВзгляд» уже испытал этот автомобиль в деле.

Визуально — годно: красивые гордые формы, внушительная решетка радиатора, стильная оптика, лампочки-подсветки. Китай, одним словом. Для ценителей — выдвижные ручки и 20-дюймовые колесные диски. Если бы машина должна была просто стоять на полке, то J8 уже сейчас стал бы лучшим в мире с гигантским отрывом. Но этого мало: от автомобиля, помимо симпатичной мордашки, ждут удобства, функциональности и азарта. Тогда и только тогда он найдет своего покупателя, потому что конкуренция среди «просто четыре колеса и руль» слишком велика.

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Jaecoo J8 достает свои козыри сразу, стоит открыть дверь. Можно смело говорить, что среди всех одноклассников и родственников у него самые удобные сиденья: и удачный профиль, и оттоманка для переднего пассажира, и электронастройки, и подогрев с вентиляцией, и даже массаж. Причем — довольно ощутимый и действенный. Все это благолепие шито кожей Nappa, строчками и каретными стяжками, а потолок — черным бархатом. Чтобы очевидцы осознавали с первого взгляда: дорого-богато.

Килограмм экранов, которые «листаются» в разные стороны, вверх и вниз: навигацию, если она от Google, можно вывести и на водительский дисплей, но обещают коллаборацию с «Яндексом» и народную карту с аналогичными возможностями уже в самом скором времени. Встроенный видеорегистратор, USB для всех, а счастливчику — беспроводную зарядку, оснащенную отдельным соплом охлаждения. Круто? Да, потому что телефон имеет свойство греться. На лобовом стекле достаточно информативная проекция, а специальный блок на рулевой колонке отслеживает внимание водителя: отвлекся — получай уведомление строгим писком.

Отдельно стоит сказать и про мультимедиа: в отличие от множества китайских автомобилей, в J8 Apple CarPlay за три дня не «отвалился» ни разу — уверенно читал и передавал. Стереосистема «играла» тоже весьма убедительно: не Harman/Kardon и не Bose, но 14 динамиков на 390 Вт — это уверенная заявка на доминирование в классе. Отдельная фишка — динамики в водительском подголовнике, которые позволяют слушать музыку и подсказки навигатора, а также говорить по телефону, не мешая спящим пассажирам. Комфорт в путешествии — помните, да?

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Главный же элемент оснащения пассажирского отсека Jaecoo J8 — шумоизоляции. Ее здесь больше, чем в некоторых «китайцах», считающих себя премиальными. Шум колес и моторного отсека остается на улице, а в салоне действительно тихо, что, пожалуй, является одним из стандартов Gran Turismo. Вполне возможно, столь убедительного эффекта удалось достигнуть за счет ламинирования передних стекол: оно не только сказывается на шумоизоляции, но и противостоит преступным элементам, желающим «полакомится» оставшимися на видном месте вещами.

С теорией и наблюдением покончено — переходим к практическим испытаниям. Под капотом Jaecoo J8 стоит безальтернативный двухлитровый бензиновый турбомотор на 249 л.с., агрегированный с роботизированный трансмиссией Getrag о двух сцеплениях. Привод — только полный. И этот тандем действительно бодрый: комфортная скорость на трассе улетает далеко за пределы ограничений, а резвый обгон тихохода даже со 110 км/ч не вызывает ни малейшего напряжения. На «восьмерке» и хочется, и «можется» погонять, а расстояния «пролетают» незаметно. Пожалуй, я бы назвал эту модель самой драйвовой из всех увиденных и опробованных детищ автопрома Поднебесной.

Кроссовер гоняли по бескрайним асфальтовым стежкам Ставрополья, испытывали грунтовкой и гравийкой, лупили что есть мочи по трассе — едет, еще как едет. Можно было бы пожурить за слишком чуткую к неровностям настройку подвески — сказать, что в России нет таких дорог, зато есть такие ямы — но мотор компенсирует все: разгон, что с места, что со скорости, нивелирует любые невзгоды.

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А еще J8 умеет держать вираж, оставаясь на векторе даже на серьезном изломе дуги: самая дорогая комплектация Supreme-V, которая и была у нас на тесте, оснащена так называемой «векторной трансмиссией», о чем и гласит литера «V». Электроника вкидывает момент на колесо, стоящее в повороте на внешнем радиусе, помогая автомобилю удержаться на траектории. Описывая этот «изюм», многие из присутствующих журналистов вспоминали какие-то немецкие обозначения, у меня же возникла ассоциация с Mitsubishi Outlander и его системой S-AWC. Конечно, это не Evolution и не Quattro, но если сравнивать с «одноклубниками», очень впечатляет. Да и нет у нас сейчас ни Evo, ни великого полного привода Audi.

Jaecoo J8 хорош собой, под каким углом ни смотри: и видный, и удобный, и быстрый вышел у китайцев кроссовер. Построенный на базе Chery Tiggo 9, наш главный герой и должен быть на голову лучше Tiggo 8 Pro, который, в свою очередь, невообразимо привлекательнее самого популярного в России Tiggo 7 Pro. Но как бы то ни было, стоит поразмыслить над ключевым, куда более важным, чем динамика и расход, вопросом: сколько новинка от «Джейку» будет стоить?

На момент публикации этого материала, мы не знаем цены — ее огласят позже, в день старта продаж, 15 апреля. Но позволим себе ставочку: раз самую дорогую гибридную «восьмерку» от Chery отдают за 3,8 млн. рублей, а схожий по многим параметрам, но «премиальный» Exeed RX c тем же двухлитровым 249-сильным мотором — за 5,1 млн., то Jaecoo J8 на начальной стадии продаж будет стоить от 4 до 4,5 млн. целковых. И если дистрибьютор за пределы этого коридора не вылезет, то очень скоро на российских дорогах появится много таких кроссоверов, ведь для нашего асфальта и расстояний он подходит целиком и полностью.