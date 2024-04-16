623

Foton выпустил спецверсию пикапа Tunland G7 для нефтяников

Новинка рынка может заинтересовать и любителей активного отдыха

Российский дистрибьютор автомобилей китайской марки Foton анонсировал выход на рынок двух новинок на базе уже представленных в нашей стране моделей Tunland G7 и Toano. Машины в специальном исполнении дебютируют на выставке «Нефтегаз-2024».

Поделиться
Автор
Максим Орлов

Изображение Foton выпустил спецверсию пикапа Tunland G7 для нефтяников

Компания «МБ РУС» покажет грузопассажирский фургон Toano, который его создатели позиционируют как «универсальный инструмент для решения различных комплексных задач», и пикап Tunland G7. Этот грузовичок представители бренда предлагают использовать в качестве мобильной лаборатории или передвижной автомастерской.

Напомним, что в России Foton Tunland G7 предложен в единственной версии со 163-сильным 2-литровым дизельным мотором в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом с блокировкой заднего дифференциала. Модель представлена в трех комплектациях: Base стоимостью от 3 567 500 рублей, Comfort (от 3 608 500) и Premium — минимум 3 810 000 руб.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги