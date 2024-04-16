Foton выпустил спецверсию пикапа Tunland G7 для нефтяников

Российский дистрибьютор автомобилей китайской марки Foton анонсировал выход на рынок двух новинок на базе уже представленных в нашей стране моделей Tunland G7 и Toano. Машины в специальном исполнении дебютируют на выставке «Нефтегаз-2024».

Компания «МБ РУС» покажет грузопассажирский фургон Toano, который его создатели позиционируют как «универсальный инструмент для решения различных комплексных задач», и пикап Tunland G7. Этот грузовичок представители бренда предлагают использовать в качестве мобильной лаборатории или передвижной автомастерской.

Напомним, что в России Foton Tunland G7 предложен в единственной версии со 163-сильным 2-литровым дизельным мотором в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом с блокировкой заднего дифференциала. Модель представлена в трех комплектациях: Base стоимостью от 3 567 500 рублей, Comfort (от 3 608 500) и Premium — минимум 3 810 000 руб.