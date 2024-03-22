Предсерийный: тест-драйв «Соболь NN 4х4», который еще не выпускают официально

Одна из самых ожидаемых новинок российского авторынка-24 — полноприводный «Соболь NN» — вот-вот появится у официальных дилеров. Ожидается, что машина встанет на конвейер уже этой весной. Порталу «АвтоВзгляд» удалось познакомиться с долгожданным минивэном до официальной премьеры и в очень тяжелых условиях эксплуатации.

Честно говоря, уже и не верилось, что газовская классика «Соболь 4х4» получит обновление. Машина должна была появиться еще в поколении Next, но не сложилось, и горьковский конвейер продолжил тиражировать тот самый, хорошо всем знакомый и не требующий никаких дополнительных описаний «Соболь» дальше.

Эту машину знают все, а если память сыграла злую шутку — просто выгляньте в окно: парочка «собольков» обязательно попадет в поле зрения. Популярен он и у производственников, и у торговцев, и просто в народе. Популярен, оттого что фактически не имеет альтернативы. Вернее, не имел.

В традиционном прочтении «Соболь 4х4» — кондовая и ремонтопригодная конструкция, которая при определенной сноровке и наборе знаний способна на подвиги. Как в переносном, так и в самом прямом смысле. Два моста, part time, он же подключаемая передняя ось, простой и неприхотливый бензиновый мотор, полное отсутствие «излишков». То есть стопроцентная утилитарность в ущерб комфорту — брутальность и тестостерон 80-го уровня.

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Время таких машин уходит, ведь даже самый неприхотливый водитель сегодня хочет большего: минимальный допустимый уровень комфорта и оснащения сегодня в разы выше, чем в конце прошлого века, когда этот «Соболь» конструировали.

Представляется, что осознание именно этой истины стало отправной точкой при создании машины нового поколения. Именно нового, а не обновленного, рестайлингового или перелицованного. Вышедший в 2022-ом году «Соболь NN» в полной мере этот довод подтверждает: от первой генерации не осталось и следа.

Теперь у «Соболя» независимая передняя подвеска, новые силовые агрегаты и трансмиссия. Но это было и в 2022-ом, а что нас ждет сейчас, в полноприводной версии?

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Внутреннее убранство стало гостеприимнее: полочки, ящички, подстаканники, подставка для телефона, подрессоренное водительское кресло. Впрочем, салон для всей линейки NN универсален, так что повторяться бессмысленно. Гораздо важнее для нас сейчас электронная шайба, которая отличает новый «Соболь» от всех собратьев — подключение полного привода и «понижайки» переехало с пола и «ручки в кучку» на центральную консоль.

Удобно — безусловно, но как это будет функционировать? Напомним, перед нами предсерийная версия, сам селектор и вовсе напечатан на 3D-принтере, так что шероховатости могли быть, а относиться к ним стоило бы с пониманием. Однако чудо произошло: поворот шайбы мгновенно активировал подключение передней оси, о чем тут же известил экран на центральной консоли. А что, так можно было? Ульяновский внедорожник, например, в первых своих партиях с таким же «вертушком» требовал большей настойчивости и внимания. А тут — с первого раза. Добрый знак!

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Поскольку данный образец и автомобилем-то де-юре не является, документов на него нет и не будет, а на лобовом стекле есть характерная наклейка о принадлежности к опытной партии, то эксплуатировать его на дорогах общего пользования нельзя. Да и государственного регистрационного знака, как и страховки ОСАГО, собственно, нет. Так что ходовые испытания проходили на льду Куйбышевского водохранилища параллельно с заездами фестиваля «Жигулевская миля».

По бумагам новый «Соболь» получился очень отечественный — эксперт носа не подточит: локализованный в России мотор G-серии, собственного производства коробка передач, собственная же раздатка и уникальный, специально для полноприводного автомобиля созданный, подрамник. Дело за малым: понять уровень «дружности» это тандема и посмотреть на поведение «живой» машины, а не набора букв и цифр. Нас интересует де-факто, поскольку сейчас в цене «ездить», а не «шашечки».

Новый двигатель G-серии все так же тих, вежлив и аккуратен и все так же тяговит, каких-то диссонансов после Cummins водитель не испытывает. Даже высокие обороты не разрывают барабанные перепонки — держись центра и следи за правой ногой. На улице холодно, термометр застыл близ отметки в «-30», но установленный на заводе автоматический догреватель (он же предпусковой подогреватель) не дает замерзнуть — главный зимний недостаток дизельных моторов нивелирован на превентивном уровне. Подумали о людях.

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Передачи переключаются четко, машина слушается и руля, и педалей: на скользкой, почти стеклянной поверхности это особенно важно, поскольку гражданские шины спортивного «зацепа» не дают — зевнул и тут же отправился в сугроб. Электроника бодро переключает режимы раздатки, особой разницы, например, с японскими уже не конкурентами, а просто коллегами, не чувствуется.

Сугробы, как вы понимаете, были, но выехать оттуда удалось своими силами. Может водитель «Соболя NN» позволить себе такую роскошь. Разогнаться до сотни на коротком круге не получилось, но в том диапазоне, что оказался доступен, машина ведет себя очень прогнозируемо и уверенно: большой автомобиль управляется легко и не требует той сноровки, которую обязан был иметь «рулевой» предшественника. Полный привод добавляет «NN» того, чего так не хватало зимой 2022-2023 года — уверенности на скользкой дороге.

Считать расходы и кубометры багажника мы будем потом, когда на землю ступят первые товарные машины. Тогда же прогоним их через горнило пробок, российских дорог и дорожек, съедем с асфальта и вынудим новинку познать тяготы нормальной российской эксплуатации. Ледовый же уикенд позволил осознать одну весьма любопытную мысль: в России скоро появится дизельный внедорожник на полном приводе, простой, но комфортный и очень разносторонний.

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Как говорится «и в пир, и в мир, и в добрые люди» — не вижу причин, почему этот оранжевый стильный «куб» будет чувствовать себя лишним на парковке у «Большого». Машина запросто составит конкуренцию многочисленным легковым китайским кроссоверам и внедорожникам на основе одного только своего широчайшего функционала.

Только с обслуживанием и ремонтом, содержанием и сервисом проблем точно не будет — уж слишком широка дилерская сеть нижегородского автопроизводителя. Кстати, появится же еще и подготовленная с завода версия — с железными бамперами, шноркелем, на «грязевой» резине и всеми отметками о дооснащении в ОТТС. Заход «на миллион», но и окажется будет выше. Насколько именно — узнаем в ближайшие месяцы. Недолго осталось.