Citroёn раскрыл подробности о новом компактном кроссовере

Концерн Stellantis вовсю эксплуатирует техническую унификацию моделей своих брендов. Но до бейдж-инжиниринга пока не дошло, так что новый Citroёn C3 Aircross оказался достаточно самобытным. По крайней мере, внешне. А технически это — плоть от плоти новый Opel Frontera.

Дизайном новый Aircross повторяет «некроссоверный» С3 последнего поколения, а вот какой у новинки будет интерьер — пока загадка. Зато подтверждено, что за счет прироста габаритов в салоне удалось уместить три ряда сидений и семь посадочных мест. Все детали о новинке раскроют ближе к ее выходу на рынок летом текущего года.

Кроме того, уже известно, что в движение французский кроссовер будет приводить либо 136-сильный турбомотор 1.2 с 48-вольтовой гибридной технологией, либо 156-сильный электромотор на передней оси (батарея на 54 кВт·ч обещает автономность около 400 км без подзарядки). В плане агрегатов новинка ничем не отличается от своего «немецкого» собрата, представленного Opel чуть раньше.