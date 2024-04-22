Новая Toyota Camry оказалась дешевле предшественницы

Toyota Camry сменила поколение еще в конце 2023 года, но продажи новинки в Северной Америке начались только сейчас. И, что любопытно, бестселлер смог приятно удивить ценой.

В США популярный седан в кузове XV80 доступен только с гибридной силовой установкой THS на основе 2,5-литрового атмосферного бензинового двигателя. В зависимости от комплектации четырехдверка может быть полноприводной, а также иметь различное оборудование, что напрямую влияет на стоимость машины. Однако базовая Camry оказалась дешевле предшественника — прайс седана начинается от 28,4 тыс. долларов (около 2,6 млн. рублей), а топовая версия обойдется в 44 тыс. долларов (порядка 4,1 млн. рублей).

Что касается России, то параллельный импорт уже предлагает новинку к покупке. За актуальную Toyota Camry продавцы просят от 3,8 до 5,1 млн. рублей, а средняя стоимость седана последнего поколения на онлайн-площадках составляет порядка 4,5 млн. рублей.