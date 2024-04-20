Новые автомобили Kia, которые сегодня можно купить дешевле 2 000 000 рублей

За пару миллионов рублей сегодня вполне несложно найти на рынке новенького «корейца» системы Kia. Причем речь не идет о моделях свежеиспеченного бренда Solaris, под флагом которого с бывшего питерского завода Hyundai сходят в том числе и переименованные Kia Rio и X Line. Портал «АвтоВзгляд» изучил предложения российских дилеров, выделив из ассортимента наиболее бюджетные предложения.

Начнем, как водится, с малого. В ценовом диапазоне от 1 600 000 до 2 200 000 рублей можно приобрести компактный ситикар Kia Picanto в единственно доступной люксовой комплектации 2022-2023 годов выпуска. В арсенале модели — скромный литровый 67-сильный бензиновый двигатель, сопряженный с автоматической коробкой передач. В перечне встроенного функционала — более 40 различных опций. Да и по цветам разброс у дилеров — ого-го! В общем, бери — не хочу.

Вилка от 1 600 000 до 2 000 000 рублей позволяет обратить свой взор на китайский вариант Rio под именем Pegas. Седан сходит с конвейера совместного предприятия корейской марки с «поднебесной» Dongfeng. Автомобиль вооружен 1,4-литровым бензиновым мотором мощностью 95 л.с., состыкованным с «автоматом». Все машины представлены в салонах официальных дилеров в комплектации Comfort, располагающей без малого 30 различными опциями. Год выпуска «параллельно» ввезенных авто — 2023.

Третье поколение компактного кроссовера Kia Soul тоже укладывается в означенный бюджет. Если точнее, то в сегменте от 1 900 000 до 2 400 000 рублей найдется немало предложений, причем машины — на выбор — представлены в трех различных вариациях: Classic, Comfort и Luxe.

Фото netcarshow.com

Коробок передач тоже две — «механика» и «автомат». А вот мотор — безальтернативный, с рабочим объемом 1,6 литра мощностью 123 л.с. Стоит добавить, что вам очень повезет, если вы отыщите модель 2023 года выпуска — большинство имеющихся в продаже машин — двухгодичной давности.

Впрочем, они все равно будут совершенно новыми и без пробега. Наконец, кроссовер Kia Seltos, который тоже подпадает под планку немногим ниже 2 000 000 рублей. Правда, таких предложений — по пальцам пересчитать. И речь в основном идет лишь о первоначальной версии Classic, хотя и с автоматической коробкой передач.

Мотор — все тот же, бензиновый на 123 «лошадки». Что касается опциона, то скудным его не назовешь — порядка 35 базовых функций плюс возможность инсталляции дополнительного оборудования. А вот год выпуска запылившихся «Селтосов» — строго 2022-й. И кто там говорил, что «корейцев» в России давно разобрали?