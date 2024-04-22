Porsche Cayenne получил мощную версию GTS

Автомобиль получил 4-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом, мощность которого выросла на 40 л.с. до 500 л.с., а крутящий момент — на 40 Нм до 660 Нм. Мотор сочетается с перенастроенной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Tiptronic S (у нее увеличилась скорость работы) и новой спортивной адаптивной пневмоподвеской с заниженным на 10 мм дорожным просветом и компонентами от флагманского Cayenne Turbo GT. Предусмотрена и дополнительная система охлаждения полного привода.

Фото: Porsche

Визуально Cayenne GTS можно отличить от других версий по новому аэродинамическому обвесу, черным элементам декора, логотипам GTS, а также 21-дюймовым дискам RS Spyder антрацитово-серого цвета. В салоне изменения свелись к новому рулю, спортивным сиденьям и отделке фирменным текстилем Race-Tex. За доплату также доступны несколько опциональных пакетов оборудования.

В Европе прием заказов на новый кроссовер уже открыт, а поставки Porsche Cayenne GTS клиентам начнутся летом 2024 года.