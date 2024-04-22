Сунь-цзы и Лао-цзы в зеркале китайских автомобилей для России

Два года неконтролируемого засилья китайских автопроизводителей на российском рынке расставили все точки над i. Отечественные водители, дилеры и сервисмены больше не испытывают никаких иллюзий по поводу их качества. Накопленный массовым сознанием опыт эксплуатации этих изделий портал «АвтоВзгляд» с трудом может считать положительным.

То, что наш авторынок тепленьким упадет в руки китайских корпораций, лично у меня сомнений не вызывало с самого начала. Ибо если не они, то кто же? Ну не мы же! Это Америка в позапрошлом веке, отгородившись от всего мира доктриной Монро, смогла колоссально развить внутреннее производство и стать первой экономикой мира. А нашим чиновникам такое надо? Им и без прорывных проектов «прекрасно... тепло и сыро».

СНАРУЖИ И ВНУТРИ

Справедливости ради надо заметить, что на деле все обстоит не так ужасно, как могло бы быть. Китайцы, дай им Шоу-син здоровья, круто эволюционировали за последнее десятилетие. Благодаря этому мы сейчас получили от них не жуткие пародии на автомобили, в которых не то, что ездить, а даже сидеть было страшно.

Нет, в Россию завозят вполне себе европейского качества товар — по крайней мере, снаружи. Другой вопрос — по какой цене? И совсем особое дело — что там скрывается внутри. Увы, но благопристойная внешность в большинстве случаев не соответствует содержанию: в начинке «китайцев» таится масса неприятных сюрпризов для отечественных водителей.

Не будем придираться к мелочам вроде плебейского звука закрываемых дверей, а бегло перечислим действительно важные проблемы, на которые указывают специалисты сервисов. Вот что считает руководитель маркетплейса «ПЭК:Mall» Сергей Буров:

Фото портала АвтоВзгляд.

— В результате низких температур могут потрескаться пластиковые элементы автомобиля. Поэтому зимой парковать китайские автомобили лучше в гараже. Если же возможность оставить машину есть только на улице, то стоит приобрести для авто термочехол... Кроме того, слабо откликаются кнопки на панели управления. Нужно несколько раз нажимать на экран бортового компьютера перед тем, как включить необходимую функцию...

Прекрасная рекомендация для страны, в которой шесть месяцев года приходится на зиму. Но это не все. На рынок поступают новые ТС с перекрашенными деталями. Из-за этого лакокрасочное покрытие может повредиться уже через несколько месяцев, его придется наносить заново. Затруднен даже подбор расходников, так как китайские производители не удосуживаются сформировать оригинальные официальные каталоги запчастей.

ПРО КАЧЕСТВО ЗАБУДЕМ НАДОЛГО

Другие эксперты также не очень-то снисходительны к «китайцам». Они считают, что в число главных головных болей владельцев этих машин входят электронные системы — в частности, блоки ABS. Словно в насмешку, у многих брендов именно ни них гарантийный пробег составляет 20- 30 тыс. км. Наиболее частыми проблемами также называются течь радиатора, разрыв ремня ГРМ, износ уже после 50 тыс. км пробега ступичных подшипников.

Фото портала АвтоВзгляд.

Часто автовладельцы обращаются в сервис с жалобами на поломку коробки передач или выход из строя подвески. Особенно быстро эти узлы «накрываются» у тех, кому приходится пользоваться грунтовыми дорогами. В итоге выводы экспертов совсем не оптимистичны.

Они советуют забыть, как страшный сон, сроки эксплуатации, к которым нас приучили именитые автостроители. Да, в последние годы «немцы», «японцы» и «корейцы» не блещут былым качеством, но при аккуратной езде способны-таки продержаться в приличном состоянии 10-15 лет. Большинство же машин из КНР на такую долгую жизнь изначально не рассчитано.

Их предел — от 5 до 7 лет интенсивной службы. С учетом запредельно высоких цен на автопродукцию Поднебесной такая покупка не может казаться сколько-нибудь привлекательной.

Фото портала АвтоВзгляд.

СУМЕТЬ ПОДЗАРАБОТАТЬ

Предоставим верить в могущество свободной конкуренции и регулирующую руку рынка воспитанникам ВШЭ. Никаких побудительных причин снижать цены или повышать качество у китайских производителей нет. Они и в своей одноразовой ипостаси превосходно себя чувствуют.

Вот VW, Renault и Stellantis не видят другого выхода сопротивляться их давлению, кроме как объединить усилия. «Существует абсолютное признание того, что в будущем компании, которые не смогут противостоять китайской конкуренции, окажутся в беде», — заявляет Карлос Таварес, главный исполнительный директор Stellantis NV. И добавляет, что европейскую автомобильную промышленность ждет «кровавая баня», если она не сможет быстро адаптироваться к новой угрозе.

...Я не склонен верить в активно навязываемый нам образ мудрой китайской нации с тысячелетним опытом, со столетними горизонтами планирования, с Конфуцием, Сунь-цзы и Лао-цзы. Чушь это все, а кто сомневается — пусть поближе ознакомится с историей Поднебесной. Но вот в практической хватке китайцам не откажешь. Если есть такая возможность безнаказанно подзаработать на дураках, они ее не упустят, уж поверьте.