Самый мощный кроссовер Aston Martin стал современнее

Представленный в 2022 году флагманский кроссовер британской марки дождался плановой модернизации. Правда, она затронула исключительно салон и оснащение модели — Aston Martin DBX707 стал более технологичным.

Автомобиль получил переднюю панель в стиле актуальных спорткаров DB12 и Vantage, но с более крупными, чем у «братьев», экранами: диагональ цифровой панели приборов у DBX707 составляет 12,3-дюйма (на 1,5 дюйма больше), а мультимедиа получила 10,2-дюймовый дисплей, полностью интегрированный в центральную консоль. Система поддерживает беспроводные протоколы Apple CarPlay и Android Auto, имеет несколько разъемов USB-C, а также оснащена встроенным модемом для доступа в интернет. При этом в компании не стали отказываться от физических органов управления и сохранили аналоговые кнопки и переключатели для самых востребованных функций.

Фото: Aston Martin

Предусмотрены три — Inspire Comfort, Inspire Sport и Accelerate — варианта внутренней отделки, но все они подразумевают иной руль, видоизмененные дефлекторы климатической системы, переработанные дверные карты, а также новые сочетания цветов и материалов внутренней отделки. В базовое оснащение включена акустика мощностью 800 Вт с 14-ю динамиками, а за доплату ее можно заменить на систему Bowers & Wilkins с 23-ю 3D-динамиками на 1600 Вт.

Видимые изменения Aston Martin DBX707 включают в себя новые «потайные» дверные ручки, наружные зеркала заднего вида, пять (Epsilon Black, Helios Yellow, Sprint Green, Malachite Green, Aura Green и Podium Green) цветов кузова и два — колес. Технически кроссовер не изменился, сохранив 707-сильный 4-литровый бензиновый турбомотор V8 в связке с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.