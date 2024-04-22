Haval рассекретил новое поколение внедорожника H9

Компания Haval не стала дожидаться Пекинского автосалона и раскрыла подробности о новой генерации внедорожника H9 за пару дней до «живой» премьеры на моторшоу. Так, мы узнали, что модель не только получила иной облик, но и серьезно изменилась технически.

Дизайн кузова нового H9 выдержан в стиле компактного кроссовера Raptor, а вот его интерьер остается под вопросом. При длине 4950 мм, ширине 1960 мм, высоте 1930 мм и колесной базе 2850 мм внедорожник стал просторнее предшественника, что позволило выпустить не только пяти-, но и семиместную версию с тремя рядами сидений.

Haval H9 будет доступен с нынешним 224-сильным 2-литровым бензиновым турбомотором и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Кроме того, для внедорожника предложат новый 184-сильный 2,4-литровый дизель в связке с 9-ступенчатым «автоматом». Привод, естественно, полный, с тремя блокировками дифференциалов.

Внедорожники новой генерации уже начали отгружать дилерам в Китае, где продажи стартуют после официальной презентации машины на автосалоне в Пекине 25 апреля. Сроки выхода модернизированного Haval H9 на российский рынок пока не названы. Вероятнее всего, до нас он доберется позже, поскольку компании потребуется время на локализацию новинки в Тульской области, где сейчас производится ее предшественница.