Пекинский автосалон-2024: новый Tiggo 9 и другие премьеры Chery

На стенде компании Chery, где красовались и, собственно, «Чери», и Omoda с Jaecoo, был настоящий ажиотаж. Что, впрочем, и неудивительно, учитывая, какое количество новинок презентовали эти китайцы. В их число вошел и Tiggo 9 PHEV, который доберется до российских дилеров в четвертом квартале 2024 года.

Флагманский Chery Tiggo 9 справил премьеру еще в прошлом году, теперь же китайцы выкатили гибридную модификацию кроссовера, ориентированную, в том числе, на российский рынок. От бензиновой «девятки» новая версия отличается как внешне, так и, разумеется, технически. Она комплектуется двухлитровым бензиновым мотором на 238 л.с., а также электрическим двигателем системы 3DHT, выдающим до 224 сил. Коробка передач — 8-ступенчатый «автомат», привод — передний. Заявлено, что кроссовер в этом исполнении потребляет всего 5,2 л/100 км.

И если с Tiggo 9 все понятно — ждем в РФ в октябре-декабре 2024-го — то российские перспективы гибридного Arrizo 8, также презентованного в Пекине, пока под вопросом. Кроме этих моделей, на стенде присутствовали фейслифтинговый Tiggo 8 Pro и концептуальный Aero. Главная особенность последнего — самый низкий коэффициент воздушного сопротивления среди всех машин в мире (0,168 Cd).

Что же касается брендов Omoda и Jaecoo, то они порадовали посетителей Пекинского автосалона электрическим Omoda E5 и гибридным Jaecoo J8. Вероятнее всего, эти две модели также приедут в нашу страну. Но подробности о машинах для российского рынка появятся позже.