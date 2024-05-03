Ferrari презентовала новый суперкар 12Cilindr

В год 70-летия выхода на рынок Северной Америки марка Ferrari анонсировала новый спорткар, а точнее даже два — купе 12Cilindri и его открытую версию 12Cilindri Spider. Оба автомобиля уже доступны для заказа.

В основу новинки легло алюминиевое полноуправляемое шасси с уменьшенной на 20 мм по сравнению с 812 Superfast колесной базой и последними версиями электронных систем помощи водителю, улучшающими ездовые повадки спорткара. Автомобиль получил переработанную подвеску и серьезно модернизированный 6,5-литровый атмосферный V12: мощность выросла до 830 л.с., крутящий момент — до 678 Нм, а максимальные обороты — до 9500/мин. Двигатель сочетается с улучшенной 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Фото: Ferrari

Семейство Ferrari 12Cilindri обзавелось 21-дюймовыми колесами и полностью новым кузовом с активной аэродинамикой — его отличительными чертами стали двухцветные элементы экстерьера (черные или из неокрашенного углепластика), а также интегрированное в заднее стекло активное антикрыло. Версия 12Cilindri Spider отличается складной жесткой панелью крыши над салоном.

Особенностью салона 12Cilindri стала практически симметричная передняя панель. В распоряжении водителя имеется 15,6-дюймовая цифровая приборка, посередине размещен 10,2-дюймовый экран мультимедиа (с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto), а у пассажира есть собственный 8,8-дюймовый дисплей. Кроме того, в оснащение вошли мультифункциональный руль, беспроводная зарядка для смартфона и акустика Burmester с 15-ю динамиками мощностью 1600 Вт.