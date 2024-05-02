О чем говорят дилеры: обратная сторона изобилия китайских автомобилей в России

Прогуливаясь по дилерским центрам новых китайских брендов, можно столкнуться с давно невиданной щедростью: чудовищные скидки. Буквально на все, включая даже новые и откровенно востребованные машины. Просто проявив интерес, можно добиться дисконта в 20-30%, а достав кошелек — еще больше. Почему так происходит и чем обернется для авторынка России дилерский аттракцион невиданной щедрости, выяснил портал «АвтоВзгляд», посетив автосалоны популярных китайских марок.

Покупка автомобиля сегодня — крайне нетривиальная задачка. Уж больно много отличий от схожей операции как в 2022-2023 годах, так и в 2021-ом и ранее. Во-первых, принять какое-либо решение, даже средневзвешенное, невозможно физически: выбор слишком велик, надо смотреть глазами. Тут и новые китайские, и привезенные по параллельному импорту хорошо знакомые, и подержанные машины.

А во-вторых, цены на витрине в корне отличаются от реального положения дел «на земле». Будем откровенны: ничего общего у них вообще нет. Подобного «коридора волатильности» российский автомобильный рынок еще не видел. И этим надо пользоваться.

Некогда популярная, но все реже встречающаяся на московских дорогах Omoda С5 стоит, согласно РРЦ 2 800 000 рублей за кроссовер в достаточно богатом оснащении. Но стоит зайти в салон, как в обсуждении окажутся уже совсем другие прейскуранты. Даже не начиная диалог, мы уже получили предложение купить автомобиль за 2 269 900. Если активировать кредит и наличные, то цена упадет еще на 70 000 рублей.

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Седан Omoda S5 официально стоит 2 320 000 рублей, но за эту сумму он своего покупателя не находит. Поэтому дилер готов «упасть» до 1 729 000 рублей наличными и до 1 600 000, если договор о покупке будет кредитным.

И в том, и в другом случае машины 2023 года — застоялись, май на дворе — и самый большой интерес к пришедшему покупателю у менеджера вызывает нынче возможность заполучить машину по trade-in: чарующие и ласкающие слух имена «старых брендов» делают продавца очень податливым.

Рядом «блистает боками» новенькие Jaecoo J8. Модель только-только вышла на рынок, но уже имеется в наличии по цене 4,4 млн. рублей — мы в своем прогнозе не ошиблись. Скидки на него пока не распространяются — только 15 апреля презентовали, но по словам того же продавца «сотню всегда скинем».

А вот модель J7 в переднеприводном исполнении можно приобрести уже за 2,7 млн. рублей. Кроссовер в комплектации Ultimate и полным приводом обойдется в 2,9-3 млн. рублей. Машины опять же 2023 года выпуска, но на дворе пятый месяц 2024 года, а они до сих пор занимают склад, так что цена — далеко не финальная. Можно и нужно торговаться дальше.

Фото портал АвтоВзгляд.

Невероятная ситуация на рынке вызвана целым рядом новых вводных, к которым сами дилеры оказались не готовы. Китайская «скорострельность» на новые модели в тандеме с высокой ставкой рефинансирования и отсутствием ажиотажного спроса, привела к фатальному затовариванию складов машинами, которые уже не актуальны.

За ту же сумму, хоть в кредит, хоть за наличные, уже можно приобрести более современный автомобиль. И что с этим делать — дилеры не знают. Поэтому и готовы на отчаянный торг.