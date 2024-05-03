Новейший Toyota Land Cruiser Prado и другие автопремьеры для России

К майским праздникам мировой автопром приготовил невероятный каскад сногсшибательных новинок. Но из-за того, что на Пекинском моторшоу китайские товарищи буквально затмили публике глаза засильем своей продукции, ряд прочих знаковых премьер, увы, остался без внимания. А между тем, зря. С самыми крутыми из них познакомился портал «АвтоВзгляд».

Как вы уже поняли из заголовка, начнем с неимоверно популярного у россиян японского внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, который получил модный нынче квадратичный экстерьер, обилие сенсоров в салоне и гибридную силовую установку. Последняя, к слову, досталась «Прадику» от бескомпромиссного пикапа Toyota Tacoma. В ее основе лежит 2,4-литровый турбированный бензиновый двигатель, состыкованный с увеличивающим тягу электромотором и восьмидиапазонным гидромеханическим «автоматом».

Производство модели налажено в Поднебесной на конвейере совместного предприятия Toyota и FAW. Причем сразу же после дебюта первая партия автомобилей была полностью распродана по предварительным заказам. К гадалке не ходи — вскоре Prado докатится и до нас. Параллельный импорт, пусть и с неминуемо «потяжелевшим» утилизационным сбором, свое дело сделает наверняка. А уж насколько суровыми окажутся прайсы, пока остается лишь догадываться.

Фото: Mercedes-Benz

Впрочем, сильно дороже обойдется свежеиспеченный «Гелик» на чистом электричестве. Серийный внедорожник Mercedes-Benz G580 обзавелся приставкой EQ, указывающей на принадлежность авто к экологически чистому сегменту. В арсенале легендарного «квадрата» — четыре электродвигателя с суммарной отдачей в 587 сил и «тепловозным» крутящим моментов в 1164 Нм. Вот только запасом хода Gelandewagen не шибко удивил — без малого 500 км.

Зато «вездеход» умеет разворачиваться на 360 градусов, не трогаясь с места, а также преодолевать брод до 902 мм. Еще немецкий «проходимец» способен на максимальный 45-градусный уклон. В общем, премиальный «электротанк» стал еще более могущественным на бездорожье. А вот аэродинамические показатели модели остались прежними.

Фото: Chevrolet

Своим обновлением похвалился американский внедорожник Chevrolet Tahoe, заполучивший целую уйму новомодных опций, включая умный круиз-контроль, умеющий подруливать, помогать пилотировать на трассе и в пробках.

Отрадно, что янки не стали переводить рамную модель на электричество, оставив в линейке могучий V8, выдающий задорные 420 л.с. Более того: не лишился «Тахо» и дизеля, коим является 305-сильный агрегат с крутящим моментом, равным 761 Нм. Пожалуй, с таким «вооружением» у заокеанского «верзилы» шансов на успех гораздо больше, чем у гибридного «Крузака».

Фото: Mazda

Наследника Mazda6 выкатили японцы, соорудившие на совместном предприятии с китайским Changan электрифицированный седан с литерой EZ-6. Для поклонников «Гринписа» модель доступна с электрическим приводом, а более прагматичным подойдет подзаряжаемый «гибрид». Последний, к слову, позволяет автомобилю преодолевать более 1000 км, в то время как версия EV проедет лишь 600 км.

Примечательно, что «шестерка» отныне позиционируется как премиальная модель. Обилие роскошных материалов и суперсовременных функций — прямое тому доказательство. Тут вам и дорогостоящая кожа, и продвинутые электронные ассистенты, и россыпь всевозможных опций комфорта. Вот только не факт, что в России воспримут японскую модель, как игрока премиальной лиги. Что, впрочем, не отнимает у нее права попробовать себя в беспощадном люксовом сегменте.

Фото: Porsche

Куда более премиальная Porsche выкатила электрический кроссовер Macan EV, оснащенный 612-сильной энергетической установкой с пиковым крутящим моментом в 1000 Нм. По заверениям немецких инженеров, модель метит на звание самого динамичного автомобиля в своем сегменте.

Полный привод, электронный дифференциал и увеличенный на 15% угол поворота призваны колоссально повысить управляемость и реакции авто на дефекты дорожного покрытия. Что ж, не сомневаемся, ведь Porsche и без того считается эталоном в классе по маневренности, характеристикам разгона и ювелирным спортивным настройкам. А вот вопрос цены, с вашего позволения, пока оставим за скобками.