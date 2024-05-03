Попал в яблочко: сможет ли Changan CS55 Plus заменить RAV4 или Sportage

На марку Changan ее китайские конкуренты из нынешних лидеров отечественного рынка новых автомобилей смотрят с опаской. Еще бы! В 2023 году продажи бренда в России выросли едва ли не в 20 раз, а рыночная доля увеличилась почти в десять. Разбираемся, «откуда дровишки» и почему кроссоверы Changan CS55 Plus поселились уже почти в каждом столичном дворе.

В дилерских шоу-румах Сhangan CS55 Plus далеко не самый доступный, хоть и правда относительно недорогой. Так или иначе, но именно его чаще всего выбирают россияне среди 14 моделей китайской марки. Почему так обстоит дело, нам и предстоит выяснить. Ведь во многом благодаря и этой модели Changan буквально вломился в ТОП-5 наиболее популярных в России автомобильных брендов.

Даже принимая во внимание все лукавство домашней китайской автостатистики, но исходя из мировых продаж, Changan сегодня — №1 среди китайских марок.

Свои новинки компания «выпекает» в девяти научно-исследовательских центрах по всему миру: помимо китайской базы это Йокогама (интерьер), Детройт (шасси и автопилот), Мюнхен (электромобили и прочие инновации) и Бирмингем (двигатели и КП). А кузовной дизайн родом из самого Турина, от чего, видимо, эти странные авто активнее прочих притягивают к себе взгляды на улице.

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И в этом контексте не удивительно, что в прошлом году возглавить дизайн-бюро марки не побрезговал сам Клаус Бишофф (ныне известный под фамилией Зисиора) — человек, вскормивший своим чутьем не одно поколение VW Golf и в разное время отвечавший за впечатляющий облик Audi и Porsche.

Быть может, в том числе и поэтому за действительно яркую внешность CS55 Plus ничуть не стыдно перед соседями по потоку — обладателями японских, немецких и прочих моделей, ранее считавшихся законодателями трендов. Что и говорить, Changan нынче диктует, пусть и не всем заходит столь дерзкая эстетика.

Если оптика, то с наиболее грозным прищуром. Если обвес, то на всю катушку — тюнинг отдыхает. Если гриль, то как минимум чтобы изжарить бычка. И если колеса, то не менее 19-ых, хотя на 17-ых в данном случае наверняка было бы дешевле и существенно комфортнее.

На этом с лирикой закругляемся. Признаться, без нее тоже было никак, поскольку хотелось дать прочувствовать читателю всю «неслучайность» последующих эмоций и оценок.

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Итак, факт первый: это красивый автомобиль, дизайнерам которого удалось избежать эстетических нелепостей, связанных с чисто переднеприводной компоновкой и вырисовывающихся из-за этого вынужденных компромиссов. Откуда не взгляни — практически идеально. Даже пошлый и нарочитый парный лжевыхлоп готовы простить. Прикрытые пороги, панорамная крыша, большие колеса. Могучий спойлер со стопсигналами — просто огонь. Все в тему. К колесам, правда, вопросы остались.

На ровном покрытии — без проблем, но будь умереннее посадочный диаметр, комфорт на неровностях можно было бы еще повысить. Да и в целом шуровать такими катками переднеприводному кроссоверу по ощущениям тяжеловато.

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В салоне от цифровых нагромождений и модных нынче виртуальных реальностей дух не перехватывает. Отделка сдержанная, без показушности рояльного лака и прочих нелепостей. Глянец медиапанели удачно (насколько это возможно) приглушают матовые фактуры торпедо и центральной консоли. Кругом опрятно и современно, а все органы управления на своих привычных местах. А за карниз с кнопками управления климатической системой так и просто хочется аплодировать стоя.

Ведь единственное, что лично мне не зашло — водительское кресло. Вроде бы уютный на вид псевдоспортивный ковш, да и с боковой поддержкой порядок. Но в дальней дороге «расслабона», увы, не вышло. 400 км из столицы до Осташкова (и обратно) проворочался в поисках комфорта для ноющей спины и задергал электрорегулировки.

Виной чему, как лично мне видится, неудачная набивка кресла. Впрочем, у всех пассажиров, что спереди, что сзади проблем не было. Больше того: задние седоки на все лады хвалили просторный, отформованный под две спины диван, хотя последний и лишен регулировок. В ногах, над головой — везде простор. Подлокотник, электрообогрев дивана (невиданное для китайских марок дело), собственный дефлектор обдува и пара портов USB. Ну что еще нужно на галерке?

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Удивил электрообогрев и на лобовом стекле — прогресс, хотя до обогрева руля для нашего рынка и этот «№1» пока не снизошел. «Штурвал», кстати, тут особый. Усеченный не только по-спортивному снизу, но и сверху, что обеспечивает роскошный обзор приборной панели.

Панель цифровая, качественная, однако вывести на нее привычные шкалы вместо бегущих цифр не удалось — погряз в настройках. Зато в процессе случайно наткнулся, где и как включается обогрев сидений. Польза.

Овал «баранки», тем не менее, поначалу вызвал недоумение. Но в процессе выяснилось, что неудобств ее «приплюснутость» не доставляет. Напротив, стало казаться, будто работать рулем такой формы (если угодно, сушкой «Челночек») одной рукой даже сподручнее — в поворотах его можно просто толкать запястьем вбок, если в руке сигарета или кофе. Словом, сквозит за рулем CS55 Plus что-то традиционно «пежошное», когда «не круглый» лежит почти на бедрах, а «приборка» висит сверху над ним.

Фото портала АвтоВзгляд.

Система кругового обзора, автоматический «дальний», активный круиз-контроль, помощь удержания в полосе, голосовое управление, даже заводской видеорегистратор... Тут много полезного, но вопросики остались.

Да, есть беспроводная зарядка аж для двух смартфонов. Но мой телефон этого функционала лишен, поэтому единственного порта USB спереди — мало. Удивило, что мой якобы универсальный штекер для зарядки от бортовой розетки напрочь отказался коммутировать cпоследней. Питания нет.

Никуда не годится и подключение смартфона к машине через протокол приложения CarAutoGlobal. Глюки, особенно в сочетании с задержками при работе дисплея мультимедиа, не порадовали. Кроме того, я не желаю раздавать WiFi со своего телефона автомобилю лишь для того, чтобы получить навигацию. Свою надо иметь.

Зато сопряжение через Bluetooth на предмет музыки и звонков без рук работает четко. Единственное, машина не в состоянии написать на экране, что лимит подключенных устройств исчерпан. Приходится догадываться.

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Отчасти разочаровал активный «круиз». Над его калибровками нужно еще поработать: торможение и последующий разгон не вполне адекватны стандартному ножному режиму. А при работе «автомата» минимальный шаг (+ или -) равен 5 км/ч. Многовато. Раздражает и то, что четко держать скорость в пустой полосе «круиз» остерегается, то и дело шарахаясь от встречных или попутных машин из соседних полос. Пугливый. Так что ребятам из Детройта, которые обустраивают для Changan автопилотирование, можем посоветовать проконсультироваться на сей предмет в Lexus или Audi.

Ну а в остальном (и это второй неоспоримый факт!) нам предлагают удобный и добротный современный автомобиль, способный оспорить все достоинства корифеев данного класса. Поскольку он еще и отлично едет. А человеку с аналоговым мышлением, который знает, как своими силами победить вибрацию на «нивской» раздатке, все вышеописанные цифровые заморочки нипочем.

Фото портала АвтоВзгляд.

Под капотом установлены безальтернативные бензиновый турбомотор мощностью 181 л.с. на 280 Нм и 7-ступенчатый «робот» с двойным «мокрым» сцеплением. Это последнее поколение полностью алюминиевого двигателя BlueCore 1.5 T c цепью в приводе ГРМ. Здесь только хорошие слова, поскольку свой основной недостаток — налоговую «невыгодность» — он компенсирует отличной тягой, бескомпромиссной динамикой и едва ли не «вагеновской» экономичностью.

Так, при езде по городу мы укладывались в 8 л/100 км расхода. А на трассе при соблюдении нештрафуемых минимумов по скорости можно уложиться и в 6,5 литров. При этом в вашем распоряжении едва ли не впечатляющая динамика разгона даже в режиме Eco. По совести говоря, в режиме Normal тут особой нужды и нет. Тогда как предустановка Sport просто вредна — машина становится нервически дерганой и совсем уж какой-то необузданной.

СS55 Plus послушно слушается своего овального руля, ход которого по-немецки короток — чуть более 2,5 оборотов. Усилия на руле смоделированы достаточно удачно для того, чтобы вкус управления распробовал любой гурман. А получать удовольствие от вождения не мешает и работа подвески, как это зачастую бывает у «китайцев», когда излишняя жесткость и неприятная гулкость ударов на неровностях напоминает о несовершенстве мира и китайского автопрома.

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На этот раз кроме излишне шумного отбоя спереди при неаккуратном проезде лежачих полицейских подвеске предъявить нечего. Она не доставляет дискомфорта ни на разбитом асфальте, ни на грунтах разной консистенции. В городе Осташков «китаец» ловко месил гигантскими катками весенние лужи, трещины и остатки дорожного покрытия.

Ни на руле, ни в салоне при этом неприятных толчков и звуков не ощущалось. Что порою диссонировало с визуальным рядом в окошках: некоторые пейзажи и местами дорожные издержки столицы классической среднероссийской разрухи наименее стойких повергают в гуманитарный ужас.

Эдак исподволь мы подошли к третьему неоспоримому факту, объясняющему, почему CS55 Plus отлично покупают. Ее много за свои деньги. Топовую комплектацию Tech, которая нами и представлена, дилеры с учетом максимальных выгод предлагают за 2 549 900 рублей. Тогда как базовая версия Comfort даже на 120 000 дешевле.

И более того: нынче можно найти какую-нибудь «параллельную» или «перпендикулярную» машину еще выгоднее. И пусть она останется нерусифицированной, пускай передний привод без вариантов и дорожный просвет чуть более 170 мм.

Все равно это будет полноценный средний кроссовер «с жирком», который выглядит не хуже Mazda CX-5, способный утереть нос любому «Тигуану» или «Туссану» как в плане динамики, так и по комфорту с оснащением. А что такое сегодня 2,5 миллиона? Это скорбный на вид моноприводный 121-сильный Solaris HC (он же Сreta) на «ручке». Разве выбор не очевиден?