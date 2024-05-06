Обновленный Aurus Senat показали на видео

ФГУП НАМИ подготовил рестайлинговый вариант премиального седана Aurus Senat. За три года российская марка так и не наладила полноценное серийное производство модели, но обновление машины для президента все же провела.

Первым новинку продемонстрировал автор и ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин, который получил возможность увидеть рестайлинговый Aurus в версии президентского лимузина еще до официальной премьеры модели — фотографиями автомобиля он поделился в своем telegram-канале. Широкой же публике обновленный Senat покажут 7 мая на инаугурации президента Владимира Путина.

Благодаря снимкам мы узнали, что Aurus Senat получил новую решетку радиатора, иные фары, переработанные бамперы и видоизмененные фонари. Кроме того, дизайнеры освежили колесные диски, капот, крышку багажника, передние и задние крылья.

Об изменениях в салоне не сообщается, да и сам интерьер на фото и видео не показан. Не заявлены и технические обновления Aurus Senat. В своем оригинальном варианте он, напомним, оснащается гибридной силовой установкой на базе 4,4-литрового битурбомотора V8 и электромотора, который находится между ДВС и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.