Обновленный кроссовер Exeed LX приехал в Россию

В рамках анонсированного обновления модельной линейки в России марка Exeed уже начала продажи модернизированного кроссовера TXL. А совсем скоро, судя по всему, состоится премьера и посвежевшего LX.

«Шпионские» фотографии обновленного Exeed LX опубликовал telegram-канал Life Times. Судя по снимкам — а именно по номерной рамке — этот автомобиль принадлежит российскому офису бренда. На это косвенно указывает и тот факт, что «поймали» новинку на территории пресс-парка. Скоро должна состояться и полноценная презентация посвежевшего кроссовера, но точная дата премьеры пока не раскрывается.

Из главных внешних изменений Exeed LX, ориентированного на российский рынок, можно отметить новую «безрамочную» решетку радиатора. В салоне обращают на себя внимание единый 24,6-дюймовый дисплей на передней панели, иной руль с тачпадами на спицах, переоформленный центральный тоннель и новые сиденья.

О технических изменениях самой доступной модели в линейке Exeed не сообщается. Напомним, что текущая версия предлагается в нашей стране с 1,5- и 1,6-литровыми бензиновыми турбомоторами, роботизированной и автоматической коробками передач, передним и полным приводом. Стартовая цена нынешнего LX — 2,5 млн. рублей.