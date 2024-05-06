1867

Kia представила преемника седана Cerato

Отныне четырехдверка носит название K4

Некогда популярный в России седан Kia Cerato открыл новую главу своей истории. Корейцы выкатили следующее поколение модели: автомобиль изменился внешне, увеличился в габаритах и получил другое имя — K4.

Поделиться
Автор
Максим Орлов

Изображение Kia представила преемника седана Cerato

Новый K4 сильно отличается от последнего Cerato, так что новинку без труда распознает даже тот, кто не является преданным фанатом корейского бренда. Из самого любопытного по части экстерьера — седан обзавелся светодиодными фарами и фонарями в духе флагманского кроссовера EV9 и скрытыми в стойке кузова ручками задних дверей.

В салоне появился огромный 30-дюймовый дисплей, «составленный» из цифровой панели приборов и экрана мультимедиа. Заявлены беспроводные протоколы Apple CarPlay и Android Auto, фирменная телематика, онлайн-сервисы и даже встроенный ассистент с технологиями искусственного интеллекта. А ключом от автомобиля может отныне выступать смартфон — Apple или Samsung.

Фото: Kia
Фото: Kia

Со сменой поколений седан стал длиннее и шире, что обещает больше места как в салоне, так и в грузовом отсеке. Что касается агрегатов, то в США предложат две бензиновые модификации: со 147-сильным 2,0-литровым атмосферником и вариатором, а также со 190-сильным 1,6-литровым турбомотором и 8-ступенчатым «автоматом».

Поступят в продажу и две «заряженные» версии — GT-Line (доступна в том числе с атмосферником) и GT-Line Turbo. У них не только особый декор кузова и салона, но и задняя многорычажная подвеска вместо стандартной балки.

Остается лишь добавить, что на североамериканский рынок Kia K4 выйдет во второй половине 2024 года.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги