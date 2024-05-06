Kia представила преемника седана Cerato

Некогда популярный в России седан Kia Cerato открыл новую главу своей истории. Корейцы выкатили следующее поколение модели: автомобиль изменился внешне, увеличился в габаритах и получил другое имя — K4.

Новый K4 сильно отличается от последнего Cerato, так что новинку без труда распознает даже тот, кто не является преданным фанатом корейского бренда. Из самого любопытного по части экстерьера — седан обзавелся светодиодными фарами и фонарями в духе флагманского кроссовера EV9 и скрытыми в стойке кузова ручками задних дверей.

В салоне появился огромный 30-дюймовый дисплей, «составленный» из цифровой панели приборов и экрана мультимедиа. Заявлены беспроводные протоколы Apple CarPlay и Android Auto, фирменная телематика, онлайн-сервисы и даже встроенный ассистент с технологиями искусственного интеллекта. А ключом от автомобиля может отныне выступать смартфон — Apple или Samsung.

Фото: Kia

Со сменой поколений седан стал длиннее и шире, что обещает больше места как в салоне, так и в грузовом отсеке. Что касается агрегатов, то в США предложат две бензиновые модификации: со 147-сильным 2,0-литровым атмосферником и вариатором, а также со 190-сильным 1,6-литровым турбомотором и 8-ступенчатым «автоматом».

Поступят в продажу и две «заряженные» версии — GT-Line (доступна в том числе с атмосферником) и GT-Line Turbo. У них не только особый декор кузова и салона, но и задняя многорычажная подвеска вместо стандартной балки.

Остается лишь добавить, что на североамериканский рынок Kia K4 выйдет во второй половине 2024 года.