Новые правила расчета утильсбора обрушили импорт автомобилей в Россию

Апрель установил антирекорд российского автомобильного рынка за последние 10 месяцев. Количество ввезенных из-за границы машин снизилось более чем на треть.

По оценке агентства «Автостат», в прошлом месяце в Россию импортировали 57,8 тыс. новых легковых автомобилей, что на 34% меньше, чем в марте. Хуже за последний год ситуация была только в июне 2023 года, когда в страну ввезли 55,7 тыс. свеженьких машин.

Если же говорить об автомобилях с пробегом, то «бэушек» в возрасте старше 3 лет прибыло в нашу страну в апреле 31,6 тыс. единиц. Это меньше, чем в марте и апреле 2023 года, но больше, чем январе и феврале 2024-го.

В целом за январь-апрель 2024 года в Россию импортировали 270,3 тыс. новых легковых машин (рост в 2,2 раза по отношению к результату за аналогичный период 2023-го) и 114,9 тыс. подержанных (падение на 18,6%).

Как объясняет директор агентства «Автостат» Сергей Целиков, на рынок повлияли новые правила начисления утильсбора, вступившие в силу 1 апреля. Объем ввозимых автомобилей, по его прогнозу, будет снижаться и дальше.