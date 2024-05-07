«Жидкий развод»: как перекупы обманывают покупателей подержанных автомобилей

Подержанный автомобиль стал сегодня для большинства россиян, называя вещи своими именами, единственным доступным вариантом поменять свою совсем уж поизносившуюся «ласточку» на чуть более свежую, поэтому число таких сделок стабильно растет. Но достойные варианты встречаются все реже, а продаются исключительно среди знакомых, даже не появляясь на досках объявлений. Выбирать приходится лучшее из худшего. А если еще и сэкономить на профессиональной диагностике — то результат может выбить из колеи. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Приобретая автомобиль на вторичном рынке, особенно если речь идет о бюджетном и сверхбюджетном сегменте, многие на автоподборщике, диагностике и прочих превентивных мероприятиях экономят: мол, с другом приедем, глянем на месте — и «по рукам». Однако много ли можно «наглядеть на месте» — вопрос очень спорный и глубоко зависимый от компетенции «друга», поэтому перед покупкой обычно лезут в «интернеты» и читают комментарии. На форумах пишут прямо: еду смотреть на что смотреть. Звучит забавно, но это, увы, правда жизни.

На первом месте среди советов, как правило, мощный и обескураживающий своей прямотой посыл: если двигатель дымит — то все, в карбюраторе конденсат, в масле — антифриз, а в Киеве — дядька. Надо от такой машины бежать со всех ног, а вот если мотор не дымит и работает ровно — можно присмотреться.

Естественно, продавцы этот «народный» метод знают и делают все возможное, чтобы ДВС работал бездымно или с наименьшим количеством «испражнений»: перед показом машину прогревают, а так же заливают в двигатель специальных присадок. Они так и называются — «антидым» и продаются за копейки в любом автомагазине.

Фото портала АвтоВзгляд.

Чтобы «взбодрить» издыхающий мотор, достаточно просто залить эту жижу в заливную горловину, после чего количество дыма из трубы действительно снижается: состав делает имеющееся в движке масло, чуть более густым, оно перестает течь из всех щелей, в меньшем количестве попадает в камеру сгорания. Как следствием — дыма из выхлопной трубы может и вообще не быть. «Вася» оценит — годная «тачка», надо ее покупать!

Выбирая подержанный автомобиль, необходимо держать в голове лишь одну мысль: чем лучше и качественнее подойти к вопросу подбора — тем меньше придется вложить в процессе эксплуатации. Подержанная машина в разы дороже в содержании, постоянно требует внимания и вложений, регулярно нуждается в ремонте, самые дорогие направления которого — двигатель, коробка передач и, конечно, кузов.

Вот их надо смотреть не в четыре, а в шесть глаз, со всех сторон и обязательно на подъемнике в профильном сервисе, где ловкости с «присадками» и «заливками» мгновенно отсекут. Оценить ТС на улице и без инструмента невозможно. А приезжающие смотреть десяти- или пятнадцатилетнюю машину с одним толщиномером, ничего кроме улыбки вызвать не могут: была ли она крашена? Конечно, была!