«Жидкий развод»: как перекупы обманывают покупателей подержанных автомобилей

Приобретая автомобиль на вторичном рынке, особенно если речь идет о бюджетном и сверхбюджетном сегменте, многие на автоподборщике, диагностике и прочих превентивных мероприятиях экономят: мол, с другом приедем, глянем на месте — и «по рукам». Однако много ли можно «наглядеть на месте» — вопрос очень спорный и глубоко зависимый от компетенции «друга», поэтому перед покупкой обычно лезут в «интернеты» и читают комментарии. На форумах пишут прямо: еду смотреть на что смотреть. Звучит забавно, но это, увы, правда жизни.
На первом месте среди советов, как правило, мощный и обескураживающий своей прямотой посыл: если двигатель дымит — то все, в карбюраторе конденсат, в масле — антифриз, а в Киеве — дядька. Надо от такой машины бежать со всех ног, а вот если мотор не дымит и работает ровно — можно присмотреться.
Естественно, продавцы этот «народный» метод знают и делают все возможное, чтобы ДВС работал бездымно или с наименьшим количеством «испражнений»: перед показом машину прогревают, а так же заливают в двигатель специальных присадок. Они так и называются — «антидым» и продаются за копейки в любом автомагазине.
Чтобы «взбодрить» издыхающий мотор, достаточно просто залить эту жижу в заливную горловину, после чего количество дыма из трубы действительно снижается: состав делает имеющееся в движке масло, чуть более густым, оно перестает течь из всех щелей, в меньшем количестве попадает в камеру сгорания. Как следствием — дыма из выхлопной трубы может и вообще не быть. «Вася» оценит — годная «тачка», надо ее покупать!
Выбирая подержанный автомобиль, необходимо держать в голове лишь одну мысль: чем лучше и качественнее подойти к вопросу подбора — тем меньше придется вложить в процессе эксплуатации. Подержанная машина в разы дороже в содержании, постоянно требует внимания и вложений, регулярно нуждается в ремонте, самые дорогие направления которого — двигатель, коробка передач и, конечно, кузов.
Вот их надо смотреть не в четыре, а в шесть глаз, со всех сторон и обязательно на подъемнике в профильном сервисе, где ловкости с «присадками» и «заливками» мгновенно отсекут. Оценить ТС на улице и без инструмента невозможно. А приезжающие смотреть десяти- или пятнадцатилетнюю машину с одним толщиномером, ничего кроме улыбки вызвать не могут: была ли она крашена? Конечно, была!