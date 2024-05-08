Rolls-Royce обновил кроссовер Cullinan

Первый в истории марки Rolls-Royce полноприводный пятидверный автомобиль дебютировал шесть лет назад — за эти годы кроссовер Cullinan стал самой популярной моделью британского бренда. Теперь же пришло время планового обновления, и оно состоялось.

Рестайлинговый кроссовер, получивший имя Series II, обзавелся бампером с V-образным оформлением, фирменной решеткой радиатора с подсветкой, а также новыми фарами с вертикальными элементами дневных ходовых огней. В задней части видоизменились бампер и патрубки выхлопной системы. Кроме того, посвежевший Cullinan располагает дисками иного дизайна и новыми вариантами окраски кузова.

В салоне появилась стеклянная накладка на всю ширину передней панели, которая скрывает декоративную вставку со стороны пассажира, новую мультимедиа Spirit и цифровую панель приборов. В спинки передних кресел интегрированы планшеты, поддерживающие Wi-Fi и стриминговые сервисы, а в оснащение Cullinan включена аудиосистема с 18 динамиками и 18-канальным усилителем мощностью 1400 Вт. Для интерьера также предусмотрены новые варианты отделки и материалы.

Фото: Rolls-Royce

А вот технически кроссовер Rolls-Royce не поменялся, сохранив 6,75-литровый бензиновый V12, 8-ступенчатую автоматическую коробку передач и полный привод. Базовая версия Cullinan Series II имеет 571 л.с. и 850 Нм, а «заряженная» модификация Black Badge — уже 600 л.с. и 900 Нм. Последней также полагаются перенастроенная подвеска и черный декор кузова и салона.

Остается лишь добавить, что в Англии заказы на посвежевший Cullinan уже принимаются. Стартовая цена кроссовера — 330 000 фунтов стерлингов.