Гниет и искрит: все минусы и плюсы подержанного кроссовера Geely Atlas

Китайские автомобили неуклонно наращивают свое присутствие не только на рынке новых авто, но и на «вторичке». Кроссовер Geely Atlas в состоянии «б.у.» — один из популярных сейчас вариантов для приобретения.

«Большая китайская тройка» — Haval, Geely и Chery, — обосновалась на отечественном авторынке давно и основательно. А с уходом в 2022 году европейских, японских и корейских автобрендов стремительно захватывает освободившиеся ниши. Сейчас вполне заштатные по меркам прошлых лет «китайцы» стоят в автосалонах дороже, чем еще недавно просили за породистых премиальных «немцев».

Рост благосостояния широких масс россиян явно не поспевает за такой прытью ценников. В связи с чем у многих отечественных автомобилистов складывается вполне лояльное отношение к идее приобрести на замену своего старого авто более «свежего» выходца из Поднебесной.

Причем выбирать им приходится на вторичном рынке именно из моделей вышеупомянутой «поднебесной тройки». Поскольку именно ее продукция, как раз в силу долгого пребывания на российской земле, представлена на сайтах по продаже подержанного транспорта в наибольшем ассортименте — по сравнению с прочими «китайцами».

Среди них кроссовер Geely Atlas — одна из наиболее многочисленных у нас моделей «made in China». А «шведские вайбы» (ведь Geely владеет компанией Volvo) придают всем автомобилям бренда имидж имеющих европейские корни. Что отчасти не лишено оснований. Как бы то ни было, но у подержанного Geely Atlas (с точки зрения потенциального покупателя) есть свои плюсы и минусы.

Фото Geely

— При должном обслуживании силовых агрегатов и трансмиссии Geely Atlas проблемы с его эксплуатацией почти не возникают. Слабое место — кузов. У машин возрастом свыше пяти лет наблюдается его местная коррозия. «Цветение» металла чаще всего заметно в местах сколов и на кромках деталей. Также проявляется коррозия днища и элементов подвески. Целостность и гладкость лобового стекла — вот еще один момент, на который стоит обратить внимание при выборе конкретного экземпляра.

Следует отметить склонность к выходу из строя электрических компонентов. Она может проявиться в случае чрезмерно интенсивной эксплуатации Geely Atlas, — сообщил порталу «АвтоВзгляд» гендиректор «АвтоСпецЦентр Geely Каширка» Павел Попов.

По мнению эксперта, Geely Atlas обладает как преимуществами, так и недостатками по сравнению с подержанными моделями-конкурентами. Он отмечает, что легковушки корейских брендов порой комплектуются не совсем надежным ДВС.

При этом кузов типичного «корейца» менее подвержен коррозии чем у Atlas. Его японские кроссоверы-конкуренты часто оснащены достаточно капризной дорогостоящей в ремонте парой: тандемом ДВС и вариатора. При этом по уровню шумоизоляции, эргономики и качеству отделки интерьера подержанный Geely Atlas уступает конкурентам.