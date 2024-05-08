Bentley выкатила дорогущий спорткар с золотом в салоне

Начатая в 2020 году традиция придворного ателье Mulliner выпускать лимитированные эксклюзивные автомобили Bentley продолжается и в 2024-м. В дополнение к родстеру Mulliner Bacalar и купе Mulliner Batur 2022-го публике представлен кабриолет Mulliner Batur Convertible.

Новинка технически повторяет одноименное купе, но отличается от него новым кузовом со складной мягкой крышей. Кабриолет строго двухместный — пространство за спинками кресел занимает Airbridge, который объединяет в себе небольшой багажный отсек, дуги безопасности и ветрозащитные щитки.

Оформление кузова и салона может быть каким угодно — специалисты британской марки готовы исполнить любое пожелание клиента. Предсерийный спорткар окрашен в эксклюзивный оттенок Vermillion Gloss поверх Vermillion Satin Duo — его дополняют элементы цвета Gloss Dark Titanium, детали из темного титана и неокрашенного углепластика. Автомобиль имеет 22-дюймовые двухцветные колеса.

1/4

Особенностью салона Mulliner Batur Convertible стал опционный декор из розового золота. Из драгоценного металла по технологии 3D-печати выполнены элементы, с которыми взаимодействует водитель — кнопка запуска двигателя, переключатель режимов движения, рычаг коробки передач, панели на руле и даже дефлекторы управления климатической системой.

Кабриолет оснащается 6,0-литровым W12, производство которого завершится летом 2024 года. Мотор обзавелся новыми интеркулерами и системой впуска, модернизированными турбокомпрессорами и перекалиброванным блоком управления. Все это в сочетании с титановым выхлопом позволило «выжать» 750 л.с. мощности и 1000 Нм крутящего момента. А аккомпанируют двигателю 8-ступенчатая роботизированная коробка передач Bentley с двойным сцеплением и система полного привода.