Всего пару дней назад стало известно о том, что концерн Chery зарегистрировал в России новую товарную марку Couggo, а теперь выяснилось, что «китайцы» закрепили за собой и Luxeed. Под этим брендом предлагаются автомобили, созданные Chery совместно с технологическим гигантом Huawei.

Но это не означает, что под ним начнут продавать новые автомобили

Марка Luxeed была презентована в 2023 году. В рамках сотрудничества Huawei взялся за создание не только бортовой электроники на базе DriveOne и мультимедиа на операционной системе Harmony OS для электромобилей, но и тяговых электромоторов, зарядных устройств, а также электронных ассистентов водителя, включая автопилот. Базируются машины нового бренда на платформе E0X от Chery.

Первенцем Luxeed стал седан S7: его длина — 4971 мм, ширина — 1963 мм, высота — 1474 мм, колесная база — 2950 мм. Четырехдверка предлагается в заднеприводном одномоторном и полноприводном двухмоторном вариантах — электродвигатели развивают от 290 л.с. до 495 л.с.

Как и в случае с брендом Couggo, марка Luxeed зарегистрирована в России «на всякий случай». Процедуру инициировал головной офис Chery, который защищает свои права на торговые знаки на разных рынках. Иными словами, оформление охранных документов вовсе не означает, что бренд когда-нибудь будет использоваться. Хотя и не исключено, что однажды Luxeed S7 и следующие модели все-таки доберутся до отечественного рынка.