Haval показал новую версию внедорожника Raptor

Внедорожник Haval Raptor получил новую модификацию. На китайском рынке готовится к старту продаж автомобиль в чисто бензиновом варианте.

Теперь модель доступна и без гибридного агрегата

Как стало известно из базы Минпромторга КНР, новая версия получит не только другую силовую установку, но и особое оформление кузова. Судя по опубликованному изображению, отличия сведутся к новым фарам и другой решетке радиатора. Об изменениях в салоне не сообщается.

Основным техническим новшеством стал двигатель — под капотом Haval Raptor прописался 238-сильный 2,0-литровый бензиновый турбомотор. Тип трансмиссии не раскрыт, но привод у новинки — полный. Ожидается, что бензиновый внедорожник окажется дешевле гибрида, но пока цены модели и сроки ее выхода на рынок не названы.

Напомним, что в России Haval Raptor уже продается — правда, «всерую». Подробнее об этом портал «АвтоВзгляд» рассказывал здесь.