Недавние заявления президента АВТОВАЗа Максима Соколова о грядущем повышении цен на продукцию подведомственного ему предприятия, а также о необходимости существенного повышения утильсбора не на шутку взволновали автомобильную общественность и возглавляющих ее экспертов. Портал «АвтоВзгляд» ознакомился с перечнем их страхов.

Люди, непосредственно связанные с российским автопромом, работающие на его благо — неважно на каком участке и в какой должности — превосходно понимают, что нужно срочно принимать какие-то меры, чтобы оживить экономику отрасли и направить по приемлемому для страны пути развития.

ИДЕИ «СНИЗУ»

В отличие от «испуганных патриотов», наши «испуганные производственники и дилеры» не бегут в панике из страны, а думают над тем, как повлиять на ситуацию тут, на месте. И поскольку они работают, как говорится, на земле, а не витают в эмпиреях, то и рецепты у них с одной стороны максимально приближенные к реальности, но с другой — рожденные специфическими проблемами, напрямую связанными с их непосредственной деятельностью.

К сожалению, в России пока не нашлись люди, способные создать толковую и всеобъемлющую концепцию развития автопрома — г-н Мантуров со своими присными на эту роль, к сожалению, никак не тянет, хотя вот-вот станет первым вице-премьером Правительства РФ. А что касается идей, появляющихся в условном «низу», то им явно вредит излишнее погружение в каждодневную проблематику.

Фото globallookpress.com

Производители и дилеры хорошо видят лишь свои сложности, и решать хотят только их, невзирая на заботы остальных участников рынка. Вот, скажем, президент АВТОВАЗа Максим Соколов несомненно заботится о процветании своего предприятия. Но предлагает такие вещи, которые пугают всех, кто не имеет прямого отношения к Тольятти.

«ЛАДЫ» ПО ТРИ МИЛЛИОНА — РЕАЛЬНО

Как верно подметил президент «Союза автомобильных дилеров» Вячеслав Жигалов, «двадцатилетняя история реализации четырех редакций стратегии развития автопрома не привела к созданию полноценной индустрии производства автокомпонентов и преодолению критической зависимости от иностранных поставщиков». И АВТОВАЗ спекулирует именно на этой зависимости, настаивая на оправданности бесконечного задирания цен на свою продукцию.

Ну а что тут такого? Мы уже смирились с «китайцами» ценой в четыре-пять млн. «деревянных». Так почему бы нам не принять как должное «Лады» за два с половиной «ляма»? Пожмемся, покряхтим, да и пойдем в автосалоны за изделиями отечественного автопрома, дорогими как чугунный мост — нашу покладистость все мировые производители легковушек раз за разом испытывают уже добрый десяток лет, причем неизменно к своему полному удовлетворению.

Фото globallookpress.com

Китайских друзей, кстати говоря, Максим Соколов также не забывает. Его очень волнует конкуренция со стороны автоконцернов Поднебесной, и для ее физического уничтожения он требует повысить утилизационный сбор для всяких пришлых брендов.

Хот я совершенно не понятно, о какой конкуренции идет речь, ибо обострение соперничества на недонасыщенном рынке попросту невозможно, а вот вздувание цен до бесконечности — очень осуществимо.

ВЗВОЛНОВАННЫЕ АВТОДИЛЕРЫ

Учитывая любовь наших чиновников к популистским жестам и их желание идти по пути наименьшего сопротивления, вполне можно допустить, что предложения г-на Соколова найдут в их сердцах живейший отклик. Ибо запрещать и не пущать гораздо легче, чем включать мозги. Это осознают торговцы китайскими марками, на долю которых приходится 2/3 российского авторынка.

Повышение утильсбора, резонно заявил Вячеслав Жигалов, приведет к росту цен на все без исключения автомобили, в том числе и на продукцию АВТОВАЗа, что является скрытой целью вышеупомянутого предложения — переписать ценники в сторону увеличения и не потерять при этом свою долю рынка.

Для стабилизации ситуации г-н Жигалов обратился лично к Михаилу Мишустину с собственным рецептом.

Фото globallookpress.com

Во-первых, создать постоянную экспертно-аналитическую комиссию для анализа и моделирования отраслевых экономических процессов. Итогом ее работы должны стать: снижение непродуктивных издержек, создание благоприятных условий для естественного развития и повышения эффективности бизнеса, снижение зависимости от бюджетных субсидий и иных форм защиты от конкуренции.

Во-вторых, да и в последних — найти способ борьбы с инфляцией, не связанный с повышением ключевой ставки Банка России. Дорогие кредиты увеличивают издержки бизнеса и тормозят инвестиции, провоцируя дальнейший рост цен и снижая конкурентоспособность экономики.

ВАЖНАЯ ТАЙНА

Что-то, а создавать комиссии мы умеем, особенно такие, от которых пользы изначально не просматривается. По поводу Банка России сложно не согласиться. Уж слишком регулятор увлекся борьбой с инфляцией в ущерб прочим проблемам на финансовых рынках страны. Но на наш непросвещенный взгляд предложения господ Соколова и Жигалова в целом непродуктивны, а в чем-то даже вредны для кармана простых автовладельцев. Демонстрируют они только то, что авторынок зашел в тупик, выхода из которого пока найти не удается. И вот что интересно.

Фото globallookpress.com

В своем праведном негодовании президент «Союза автомобильных дилеров» не только признал полный провал кампании по локализации автопроизводства. Мимоходом он сообщил, куда в действительности уходят колоссальные деньги, аккумулируемые автопромом:

— В автодилерском сегменте отрасли занято более 200 000 сотрудников, а общие накопленные инвестиции превышают инвестиции в автомобильную промышленность, — заявил Вячеслав Жигалов.

Другими словами, мы по-прежнему вваливаем финансы в торговлю, а не в развитие производства и разработку новейших технологий. Продолжение такой политики делает любые предложения, а не только высказанные выше, совершенно бессмысленными.