Японцы рассекретили характеристики преемника Mazda6

Новый седан Mazda, созданный в тесном сотрудничестве японцев с китайским брендом Changan, дебютировал на прошедшем автосалоне в Пекине. Правда, тогда четырехдверку просто продемонстрировали, не раскрыв никаких технических подробностей. Они стали известны только сейчас.

Новый EZ-6 заменит в модельной линейке седан Mazda6, который известен в Китае (да уже и в России благодаря «параллельным» поставкам) как Atenza. При длине 4921 мм, ширине 1890 мм, высоте 1485 мм и колесной базе 2895 мм дебютант близок по габаритам к китайским Shenlan SL03 и Qiyuan A07.

Его экстерьер выдержан в фирменном стиле японской марки, а вот интерьер — всех современных машин сразу: цифровую панель приборов дополняет крупный планшет на центральной консоли, а центральный же тоннель занят подстаканниками, площадкой для беспроводной зарядки и емкостями для мелочей.

Фото: Autohome.com.cn

Mazda EZ-6 выйдет на рынок в двух версиях. Базовой станет гибридная модификация с 95-сильным атмосферным 1,5-литровым бензиновым мотором и 218-сильным электродвигателем. Второе исполнение — чисто «электрическое»: 258-сильный мотор и литий-железо-фосфатный аккумулятор с ориентировочным запасом хода до 600 км. Интересно, что вопреки ожиданиям новинка получит задний привод.

Детальная информация, включая характеристики и цены, будет раскрыта ближе к старту серийного производство седана. А оно должно начаться до конца 2024 года.