Марку Citroёn в России могут переименовать в Rosva

На прошлой неделе новые товарные знаки активно регистрировала Chery, а теперь с аналогичным инфоповодом «выступила» отечественная компания «Автомобильные технологии», наладившая сборку кроссоверов Citroёn в Калуге. Она «застолбила» наименование Rosva Motors — есть вероятность, что именно так будут называться в нашей стране французско-китайские машины.

На регистрацию товарного знака Rosva Motors обратила внимание редакция telegram-канала «Автопоток». Выяснилось, что «Автомобильные технологии» оформили не только новую марку, но и два варианта эмблемы — с буквами RSV в перевернутом треугольнике.

Наши коллеги склоняются к тому, что регистрация товарного знака означает скорый ребрендинг, и кроссоверы Citroёn, выпущенные в Калуге, будут продаваться под маркой Rosva Motors. Но это лишь предположение — официальных подтверждений нет. Не исключено, кстати, что «Росву» подготовили для каких-то других машин, которые встанут на конвейер в рамках нового технологического партнерства. Но и это — догадка.

Напомним, что компания «Автомобильные технологии» наладила производство кроссоверов Citroёn C5 Aircross из китайских машинокомплектов еще в марте. А вскоре, как порталу «АвтоВзгляд» сообщили собственные источники в дилерском сообществе, в Калуге «пропишется» и еще один «француз» — Peugeot 3008.