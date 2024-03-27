В Калуге стартовало производство кроссовера Citroёn C5 Aircross

Объяснения чудесам, происходящим на российском авторынке, однажды, конечно, найдутся, но пока нам остается только дивиться изгибам мышления акторов этой невероятной шахматной партии. Несмотря на полтора десятка пакетов санкций, в нашей стране открывается одно производство за другим. Автомобильные премьеры случаются чуть ли не еженедельно, причем как отдельных моделей, так и целых марок. Однако в этот раз представлять бренд не нужно: на решетке радиатора красуется легко узнаваемый символ — «два шеврона». Другое дело сама машина: Citroёn C5 Aircross знаком далеко не каждому.
Пытаться разобраться в политике и экономике процесса, в соответствии с которым автомобиль Citroёn, собранный на заводе Citroёn и продающийся через дилеров Citroёn с гарантией от Citroёn, но не имеющий де-юре никакого отношения к компании Citroёn, мы не будем. Это невозможно, с какой стороны ни подойди. Однако факт остается фактом: в России официально налажена сборка нового кроссовера широко известного и популярного европейского бренда. Вингардиум левиоса! Волшебство!
Остросюжетной новинкой для россиян Citroёn C5 Aircross, конечно, не назвать, поскольку прямо сейчас около двух десятков машин стоят у официальных дилеров по цене около 4 000 000 рублей. Выполнив все пожелания продавца (воспользовавшись trade-in или кредитом), можно сбить прайс почти на миллион — до 3 100 000 целковых. Но это — проделки «параллельного» импорта: кроссоверы завезены из Китая, и они предлагаются со всеми вытекающими особенностями. Машина, собранная в России на заводе «ПСМА Рус» — это совсем другой коленкор: запчасти, расходники, гарантия от производителя и сервис априори будут, что снимает определенные и весьма ощутимые ограничения. Так гораздо интереснее!
Как ни странно, но калужская сборка представляет собой не «прикрутили четыре колеса гайковертом», а более серьезные и глубокие процессы. На завод поступают окрашенные кузова, а все остальное инсталлируется уже руками отечественных рабочих на 78 постах. Конвейер, на первый взгляд, проходит некоторую обкатку: захваты с кузовами чередуются с пустыми ячейками, повсеместно развешаны подсказки с периодичностью операций, сотрудников — всего 121 человек. Да и машинокомплектов на данный момент лишь сотня.
Пока производственный темп невысок: с линии сходят всего две машины в час, но до четырех и даже до восьми разогнать его весьма оперативно можно. Главное, что калужский конвейер вообще сдвинули с мертвой точки — это самый важный аспект произошедшего события. И он, к слову, стал третьим заводом, перезапустившимся за три последних месяца. Прямую проводить уже можно, но пока рано.
И сам Citroёn C5 Aircross — машина-то интересная. Не только из-за «понятного» логотипа и узнаваемого дизайна, но и, например, из-за оснащения. Список опций роскошен — предусмотрены даже память настроек сидений и массаж. Салон — истинное богатство комбинированной отделки, которое действительно выглядит как готовый продукт, а не несъедобный салат из разноплановых трендов-ингредиентов.
Тем не менее, несмотря на все это, некоторые сомнения в успехе и востребованности Citroёn C5 Aircross все же закрадываются. Скажем, подогрев имеется только у передних кресел — у заднего дивана и рулевого колеса его нет. Безальтернативный мотор — бензиновый 1,6-литровый на 175 сил, агрегатированный с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Полный привод не предусмотрен — ведущими могут выступать исключительно передние колеса.
Поначалу в продаже будут машины в четырех цветах: белом, синем, красном (как патриотично) и сером для чиновников, ведь эта модель уже получила одобрение на участие в госзакупках. Судя по всему, на последние и делается основная ставка: единственная доступная комплектация обойдется в 4 299 000 рублей. Отсюда и разговоры представителей о «премиуме». Дорого? Кому как. Зато не «китаец», скажете, и на том, пожалуй, пока остановимся.
В середине мая первые автомобили попадут к дилерам, а также к журналистам — тогда и продолжим эту интереснейшую историю. Крайне любопытно, как кроссовер проявит себя во время ходовых испытаний: обещается, помимо прочего, восхитительная подвеска, способная перевернуть сложившееся мнение с ног на голову... Что ж, поймали на слове.