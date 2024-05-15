Ждем и в России: хетчбэк Toyota Corolla получил ряд доработок

В 2023 году впервые в XXI веке Toyota Corolla лишилась звания самого продаваемого автомобиля в мире. Чтобы восстановить пошатнувшееся лидерство, японская марка обновила модель к новому модельному году.

Машина текущего поколения сама по себе оказалась достаточно успешной, поэтому хетчбек получил лишь небольшие изменения. Доступная в трех комплектациях — SE, Nightshade и XSE — Corolla обзавелась новыми по дизайну колесами и расширенной палитрой цветов кузова.

За счет отказа от запасного колеса в пользу комплекта для ремонта шин инженерам удалось увеличить объем багажника, а пересмотренная базовая комплектация сделала Corolla более комфортной и безопасной.

Фото производителя.

Стандартное оснащение бестселлера теперь включает в себя мультимедиа Toyota Audio с беспроводными протоколами Apple CarPlay и Android Auto, онлайн-сервисами и опциональной акустикой JBL, а также комплекс фирменных электронных систем безопасности Toyota Safety Sense 3.0. Заявлено, что большая площадь звукопоглощающих материалов позволила снизить уровень шума в салоне.

В продаже Toyota Corolla 2025 модельного года будет доступна только со 169-сильным 2-литровым бензиновым двигателем в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач или фирменным вариатором с механической первой передачей. Стоимость новинки не названа.

С учетом того, что Corolla входит в число самых популярных импортных автомобилей на российском вторичном рынке, новая Toyota явно доберется и до нашей страны, но уже с пробегом по США.