Solaris HС и другие самые дешевые заграничные кроссоверы с полным приводом

Российский рынок серьезно трансформировался. Однако с уходом львиной доли западных брендов автосегмент не оказался скудным. Как известно, незаменимых не существует. Своей продукцией нас «обрадовали» восточные партнеры, предъявив голодным потребителям модели на любой вкус и кошелек. Впрочем, не только китайцы предложили русскому человеку свои автомобили...

Класс SUV в нашей стране до неприличия поджал сегмент городских седанов, что совсем неудивительно, ведь кроссоверы наилучшим образом подходят для эксплуатации в суровых российских условиях. Они габаритнее, комфортабельнее и выше. А главное — обладают оптимальной проходимостью, особенно важной для езды по родным дорогам, по-прежнему напоминающим направления. Отдельный плюс — полный привод, обладающий завидными внедорожными повадками и отменной стабильностью при управляемости.

Да, давно канули в Лету времена, когда мы могли позволить себе недорогой импортный полноприводный кроссовер а-ля Renault Duster, Nissan Terrano или Hyundai Creta. Однако это не значит, что потребитель лишился альтернативы. Она есть. И о самых дешевых иностранных SUV со всеми ведущими колесами — в обзоре портала «АвтоВзгляд».

1/2

Для тех, кто еще не в курсе, рассказываем: Solaris HС — переименованный корейский кроссовер Hyundai Creta, некогда занимавший лидирующее место в сегменте на российском рынке. Производство автомобиля налажено на бывшем заводе «Хендэ Мануфактуринг Рус» под Санкт-Петербургом, перешедшем во владение AGR Automotive Group. Фактически речь о том самом, любимом многими «корейце», но с новыми шильдиками.

В арсенале модели — 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 121 л.с. Коробка передач — на выбор — шестискоростная «механика», либо шестидиапазонный «автомат». Самая дешевая полноприводная версия попросит за себя 2 517 000 рублей, доплата за автоматическую трансмиссию и расширенный опцион составит 170 000.

Таким образом, Solaris HС является самым доступным некитайским кроссовером 4x4 на российском рынке. Правда, его выпуск приостановлен до осени этого года, однако у некоторых дилеров еще имеются складские остатки.

Что касается изделий родом из КНР, то наиболее лояльным к потребителям считается Haval Jolion, пустивший корни на фирменном заводе марки под Тулой. Автомобиль, переживший обновление, предлагает 150-сильный бензиновый мотор, сопряженным с безальтернативным «автоматом», распределяющей крутящий момент по обеим осям. Стартовый прайс на обрусевшего «китайца» составляет 2 450 000 рублей. Впрочем, пока еще можно купить и дореформенную модель, которая выйдет на 400 000 дешевле.

1/2

К слову, 2 600 000 «деревянных» потребует выложить более навороченный кроссовер Haval F7, снаряженный увесистым набором опций и 1,5-литровым бензиновым агрегатом. Практически во столько же обойдется версия Elite с двумя литрами под капотом, а самая дорогая выйдет почти в 3 000 000 отечественных дензнаков.

Между тем, купеобразный «собрат» в лице Haval F7x с аналогичной «полторашкой» в моторном отсеке выудит из кошелька будущего владельца 2 650 000 в российской валюте. А со всеми плюшками-ватрушками, да 2-литровым движком автомобиль потянет на 3 050 000.

Куда более просторный конкурент-соотечественник китайской сборки под названием Chery Tiggo 7 Pro Max с учетом действия спецпредложений обойдется минимум в 2 515 000 рублей. За эти деньги покупатели получат кроссовер с 1,6-литровым турбомотором в компании с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Самая «заряженная» функционалом версия опустошит карман клиента не менее, чем на 2 825 000.

Фото производителя.

Несмотря на то, что ориентированная на Европу Geely давно представила на нашем рынке новенький Atlas, вариация Atlas Pro белорусской сборки по-прежнему доступна для потребителей. И в самом простом полноприводном исполнении ее можно приобрести за 2 450 000 рублей.

Речь идет о кроссовере с мягким гибридом, оснащенным 177-сильным бензиновым мотором, стартер-генератором и семиступенчатым «преселективом». Топовый вариант с широким спектром продвинутых опций окажется на 300 000 дороже.

Наконец, футуристичный и добротно укомплектованный умной электроникой кроссовер Omoda C5 в самом доступной вариации Active с полным приводом в трансмиссии отнимет у покупателя 2 440 000 рублей. В рамках всевозможных маркетинговых программ в эту сумму оценивается автомобиль исключительно китайского производства с 1,6-литровым двигателем мощностью 150 сил вкупе с «мокрым» роботом о двух сцеплениях. «Топ» потребует доплаты в 100 000 «целковых».

Помимо прочего, в пул относительно недорогих «забугорных» полноприводных внедорожников на рынке входят Haval Dargo, включая модификацию с литерой Х, чей ценник начинается от 3 200 000 рублей, а также Jaecoo J7 за минимальные 3 390 000 и рестайлинговый Chery Tiggo 8 Pro Max почти за 4 000 000 «деревянных».