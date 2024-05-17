Chery выпустила для России «бюджетный» Tiggo 8 Pro Max

В начале апреля с российского рынка ушел моноприводный Tiggo 8 Pro, но вакантным место в линейке Chery оставалось недолго. Эту ступеньку заняли новые версии обновленного Tiggo 8 Pro Max.

До настоящего времени в России модернизированный Chery Tiggo 8 Pro Max предлагался только со 197-сильным 2,0-литровым бензиновым турбомотором и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. А поскольку и привод был безальтернативным — подключаемым полным — цены на кроссовер «кусались». Но китайцы решили эту проблему, выкатив комплектации с ведущей передней осью.

Линейку Chery Tiggo 8 Pro Max пополнили сразу две версии — Elite FWD и Dreamline FWD. Первую оценили в 3 200 000 рублей, а вторую — в 3 450 000. Как следствие, нижняя граница стоимости довольно популярной модели опустилась аж на 700 000 целковых.

Впрочем, новые комплектации отличаются от остальных не только типом привода. У них и другой двигатель — 186-сильный 1,6-литровый турбомотор, агрегатированный с «роботом». И фактически они заменили в линейке Tiggo 8 Pro, покинувший отечественный рынок в начале апреля.