Новая Omoda C7 и другие суперкрутые китайские кроссоверы для России

Китайское нашествие, похоже, не остановить. И как говорится, то ли еще будет: 2024-й год обещает насытить российский авторынок очередными громкими новинками из Поднебесной. Причем в самых разнообразных сегментах. Портал «АвтоВзгляд» изучил грядущие премьеры, призванные навести немало шороху в популярнейшем у нас классе SUV.

Марка Omoda на днях предъявила в Китае очередную глобальную модель — флагманский кроссовер с индексом 7. Автомобиль получил гибридную силовую установку вокруг бензиновой «полторашки» с дальнобойностью под 1250 км. Правда, в Россию он приедет с традиционным ДВС — место под капотом займет модифицированный 186-сильный мотор, знакомый нам по родственному кроссоверу Jaecoo J7. К тому же по приезде модель обзаведется буквенно-числовым шильдиком С7, а также кучей опций, внедренных специально для эксплуатации в суровых российских условиях.

Длина Omoda C7 превышает 4,6 метра, а колесная база равна 2,7 метра, что делает его ощутимо больше корейского Kia Sportage и японского Nissan Qashqai. «Китаец» обладает агрессивным «космическим» экстерьером и эргономичным салоном, будто бы созданным по мотивам интерактивных видеоигр. Судите сами: руль получил угловатый дизайн, сиденья — под стать креслам автосимуляторов, а головной тачскрин диагональю 15,6 дюймов может регулироваться по вылету. Да, такого мы еще не видели! Впрочем, скоро увидим. Кроме того, С7 оснащен увесистым букетом суперсовременных опций и систем безопасности, умным круиз-контролем, климатической установкой с аромадиффузорами и высокопроизводительной стереосистемой от Sony.

Фото: Chery

Свой новый флагман в лице Tiggo 9 привезет и Chery, превратившая большой кроссовер в мегаэкономичный «гибрид», расходующий на 100 километров пути не более 5,2 литра «горючки». А все благодаря супертехнологичной силовой установке, вобравшей в себя 2-литровый бензиновый двигатель с наддувом мощностью 238 сил и электромотор отдачей 224 л.с. С помощью восьмискоростного «автомата», подстраивающегося под ювелирные калибровки агрегатов, автомобиль на одной зарядке и с полным баком топлива способен проехать целых 1400 километров. Похвально!

Внешне Tiggo 9 PHEV щеголяет трехмерной массивной решеткой радиатора, выдвижными ручками дверей и покатой крышей. А внутри готов удивить 15,6-дюймовым центральным экраном мультимедийно-развлекательного комплекса, сенсорным рулевым колесом, парой беспроводных зарядок для смартфонов, а также невероятным набором электронных ассистентов.

Фото: GAC

Бренд GAC анонсировал выход нового компактного кроссовера с литерой GS3, призванного отобрать клиентуру у неимоверно популярного у нас паркетника Geely Coolray. Резкий неординарный дизайн и стильный интерьер с широким спектром продвинутых функций ориентирован на молодую аудиторию потребителей.

Головное устройство представлено на сенсорном планшете диагональю 12,3 дюйма, а графический кокпит выполнен в виде 7-дюймовой многоцветной панели. Модно и технологично! В движение же SUV приводится 177-сильным бензиновым турбомотором, погоняемый «скорострельной» роботизированной трансмиссией благодаря миниатюрному джойстику переключения передач.

Фото: Rox Motor

А это новинка от бренда, ранее нашему брату неизвестного. Просим любить и жаловать — кроссовер Rox 01, который уже проходит сертификацию для российского рынка. Речь идет о роскошном премиальном автомобиле с гибридным приводом на базе 1,5-литрового бензинового движка, выполняющего роль генератора, и дуэтом 476-сильных моторов на электричестве.

Амбициозная модель намерена утихомирить пыл не менее китайского кроссовера Voyah Free, застолбившего за собой лидирующую позицию в сегменте люксовых электрифицированных SUV в России. Для этого, правда, Rox 01 должен быть не только круче своего конкурента, но и ощутимо дешевле. А как оно окажется на самом деле — довольно скоро узнаем.